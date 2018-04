La Municipalidad de Añatuya ejecuta varias mejoras en sectores de la ciudad

10/04/2018 -

Diversos grupos de trab a j o d e l á re a d e Fo l c l o re municipal realizaron variados trabajos en el inicio de la semana, tales como limp i e z a y d e s m a l e z a m i e n t o del predio de la escuela Roca; ampliación de la vivienda de la familia Cruz, del barr i o La M e rc e d ( l a fa m i l i a apor ta materiales y la municipalidad de Añatuya por d i s p o s i c i ó n d e l i n t e n d e n - te Ernesto Castro, la mano de obra); limpieza de canal a cielo abierto en Libarona, entre Francisco de Aguirre y José Ingenieros. También ejecutaron labores de cuneteo en calle Juan Domingo Perón entre A l m i ra n t e B row n y ave n i - da Manzione, del barrio Villa Abregú, para facilitar el escurrimiento de las aguas por la zona. Po r ú l t i m o , t ra b a j a r o n e n l a l i m p i e z a y d e s m a l ez a m i e n to ge n e ra l d e l p red i o d e l a e s c u e l a N º 7 74 Regimiento de Infantería 1 Patricios.