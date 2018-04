"Hace dos años, en Mar del Plata, me amenazó y ahora cumplió, es agresiva"

10/04/2018 -

Visiblemente angustiada por la situación que le tocó vivir y dolorida por la gravedad de la lesión, Natalia Silva -la joven tucumana que fue agredida por otra en la puerta de un edificio- habló con EL LI BERAL y contó que teme por su integridad física.

Tal como lo publicó este medio en su edición de ayer, el salvaje ataque se registró pasadas las 8, cuando Silva regresaba de un boliche junto a un grupo de amigos y se dirigía a un departamento de calle 24 de Septiembre -entre Mitre y Mendoza- y fue agredida.

Al respecto Natalia reveló: "Yo no la había visto en toda la noche, no sé si ella estuvo donde nosotros estábamos bailando. Cuando yo iba a ingresar, ella salía, se acercó y sin decirme ni una sola palabra me golpeó. Ninguno de mis amigos la conoce y no tengo ni tuve problemas con ella’.

Según refirió la víctima: "Tras el ataque me desequilibró el golpe y comenzó a salirme sangre. Era hemorragia, me llevaron a la casa de mis padres -que viven aquí en Santiago- y desde allí fui a una clínica. Los médicos me hicieron 4 puntos por el corte y me dijeron que tenía fractura de tabique nasal".

Consultada sobre la reacción de la agresora, Natalia manifestó: "Ella me golpeó y se fue. Nunca me dijo nada. No tiene motivos y si los tendría no me parece que merezca tal ataque. Es muy agresiva y tengo miedo de salir a la calle y encontrarme otra vez con ella, porque no sé qué me puede hacer".

Al referirse a la relación que hay entre ellas, contó: "La conozco sólo de vista porque vive en la zona. Sé que se llama Agostina. Ya hace dos años cuando nos cruzamos en Mar del Plata tuvimos un problema".

Al ahondar sobre ese tema, la joven tucumana reveló: "Yo caminaba (en Mar del Plata) con una amiga que conocía al novio de ella (por la agresora), quien se paró a saludarlo. Yo por educación también me paré, pero ni siquiera sabía quién era él". Continuando su relato, dijo: "Mientras mi amiga conversaba con ese chico, apareció ella (por Rodríguez) y comenzó a golpearlo a él. Le quitó el celular, hizo un escándalo, pero siempre reclamándole a él y no a nosotras".

Horas más tarde de ese episodio, Natalia recibió mensajes de Rodríguez donde ésta la amenazaba y explicó: "Me decía no sabes con quién te metiste, no sabes lo que te va a pasar y de lo que soy capaz". "Era muy agresiva a lo que le respondí que no sabía de qué me hablaba y que yo no los conocía a ninguno de los dos’.

La joven sostuvo que después de ese incidente, la primera vez que se volvieron a ver fue en la puerta del edificio, donde ocurrió el salvaje episodio. Tras recibir el alta médica, Natalia se presentó en la Comisaría Seccional Primera donde contó lo sucedido y radicó la denuncia.

Además fue examinada por el médico de Sanidad, quien constató las heridas. "Ahora tengo que esperar que me saquen los puntos y después someterme a una intervención quirúrgica por la fractura", admitió la víctima.

El expediente llegará hoy a la fiscalía y será un representante del Ministerio Público el encargado de continuar con las averiguaciones y definir el futuro de la acusada, quien será citada a declarar.