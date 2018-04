"Mi deseo más grande era siempre llegar a una discográfica"

10/04/2018 -

Parafraseando algunos de tus temas, ¿cuál fue tu "Boleto de entrada’ para llegar a "Objetivo: Fama" para comenzar a ser "Feliz"?

A veces, me cuesta mucho decir ‘este fue el movimiento exacto que me lograron estas cosas’. Cuando hablo de un reality (‘Operación: Fama’) me cuesta un poco porque estuve solo un día. Fui y concursé con un propósito. Nunca he sido tan de los reality, pero fui a éste, hace ya 13 años, y gané. Pero, siempre, mi deseo más grande era llegar a una discográfica (hoy está en Sony), pero estoy feliz por todo lo que conseguí. La vida no para de sorprenderlo a uno y, a veces, me digo: ‘esto pasó por esta y esta movida’. Hoy hay un grupo de gente que está trabajando duro conmigo para que estas cosas pasen.