“Es difícil hablar de cosas esotéricas y no hablar de lo que es el dolor del pueblo”

"Bajo el mismo cielo", que grabaste con mujeres en prisión, y que fue banda sonora de la serie ‘Capadocia’ ¿es un tema que revela profundamente tu compromiso con lo social, con la vida?

El discurso de un cantautor siempre tiene que estar de la mano del pueblo, estar al lado de la gente que está afectada. Siempre tiene que ser un discurso bien humano y de solidarizarse con las vivencias de la gente. A esa música es a la que siempre voy a defender, voy a sentir orgullo y, de alguna forma, es la que al final te conecta con la gente. Es difícil hablar todo el tiempo de cosas esotéricas y no hablar de lo que es el dolor del pueblo, el saber los sueños, los anhelos, los deseos, cosas que viven, los que sufren, los que trabajan. Uno como artista debe representar a la gente. Después de todas las cosas que la vida me ha regalado y que he ido viviendo, siento que no tengo otra alternativa que la de ayudar a la gente. Es un honor poder ayudar a la gente. Me siento honrada el poder brindar mi ayuda a quienes sufren por pérdidas materiales o humanas, como también el saber que mi música se convierte en un referente de la solidaridad. Estoy feliz de que eso suceda. Insisto, soy eternamente partidaria de la solidaridad, del ayudar al prójimo.