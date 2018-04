Kany García: "Abel Pintos tiene una humildad alucinante"

10/04/2018 -

Has hecho dueto con artistas internacionales. Y, en Punta del Este, grabaste el tema y el videoclip de tu tema "Aquí" con Abel Pintos. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Ha sido una experiencia maravillosa. Abel tiene una cualidad increíble que es una humildad alucinante. Cuando voy enterándome y sigo conociendo de todas las cosas lindas que le pasan a Abel, digo que increíble que sea una persona tan accesible, que sea tan humilde, que sea tan humano y que cada vez que uno lo llama por teléfono ahí siempre está. Que a una persona tan buena como él le estén pasando estas cosas buenas es porque se lo merece. Abel es un inmenso ser humano, una persona increíble, que admiro y respeto muchísimo.

¿Cómo vives la aceptación que tiene tu nuevo CD "Soy yo"?

Estoy agradecida por la muy buena aceptación que tiene, particularmente, en la Argentina. Y para mí es toda una alegría saber que el próximo 15 de mayo voy a estar presentándolo en el teatro Lola Membrives, de Buenos Aires. Es una gran sorpresa para mí la aceptación y el cariño que ha tenido en la Argentina. Disfruto de ese amor que recibo.

En la canción "Para Siempre" defiendes la idea del amor eterno.

En "Para Siempre", más que dar por hecho del amor eterno es más un deseo de que así sea. Hoy en día es tan difícil el poder atarnos, es tan difícil el poder pensar que mañana las cosas van a ser igual. Cuando hablo del amor, siempre parto de los deseos, de lo que uno le gustaría que fuera. Es una canción que marca la idea del álbum.

Cuanto sentimiento transparente hay cuando dices "Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte".

Cuando uno lee la letra de "Para Siempre" te das cuenta de que es un poema. De la misma manera en que fue elaborada esta canción, es un poco el concepto del álbum. Si uno quita las músicas y lee las letras de las canciones observas que tienen un contenido con profundidad. Aunque todo se ha dicho sobre el amor siempre existen esos pedazos de poesías o palabras que te permiten hablar del amor desde lo cotidiano. Y me siento feliz al saber que, a un mes del estreno, la canción "Para Siempre" ya sobrepasó los seis millones de reproducciones en YouTube.

Cuánto orgullo para vos que, más allá del desafío que esto significa, la gente tenga presente el contenido, en este caso el amor, más allá de los ritmos.

Se vuelve complejo. Hoy en día, cantar canciones como esta ("Para Siempre"), o atreverte a defender una canción solo con una guitarra se vuelve un gran reto, se vuelve nadar en contra de la corriente. Que estas cosas pasen me hace confirmar que cuando uno hace música con honestidad, esa música tendrá público más allá del tiempo, de las épocas. Tendrá un espectador, habrá gente que quiera consumirla.

¿Las canciones de tu nuevo disco han sido verdaderos retos o han fluido de manera natural?

De manera natural. El escribir es cosa fácil, pero el escribir con contenido y manteniendo en una persona su atención no es cosa fácil. En este disco hablo de cosas que me interesan y que me gusta defender, pero de alguna manera el poder hacer eso es natural, pero lograr que la gente pueda leer la letra es una tarea compleja, es una tarea que me llevó un año y medio.

¿Consideras que tus canciones, tanto las de tu nuevo CD, como también "Cualquier día" y "Duele menos", contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas?

Me encantaría pensar que así fuera. La música tiene un poder increíble. No hablo de la música de Kany García. Puedo ir a conciertos donde estaba con un estado de ánimo atroz, pero después de escuchar música salía con una alegría alucinante. La música tiene esa capacidad de generarte deseos de llorar y también de reflexión. Pensar que con mi música pueda lograr esto es la parte linda y maravillosa de lo que uno hace.