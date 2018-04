Una joven filmó el momento en que un hombre le pone droga a su vaso

Hoy 17:01 -

Una joven filmó, por casualidad, el momento en que un hombre le pone droga en su vaso mientras hacía una video selfie. El hecho sucedió durante un festival de música en Brasil.

El video fue compartido en Twitter por la usuaria @Jaeda_Sky: "Jamás comprenderé cómo un tipo puede ser tan pésimo y sentir la necesidad de ser un depredador tan repugnante, ¡mujeres vigilen sus tragos!". Posteriormente, la usuaria confirmó que la mujer en cuyo vaso pusieron la sustancia se encuentra bien.

El clip fue compartido por casi 100.000 usuarios y produjo una avalancha de comentarios de indignación ante el comportamiento del hombre y abrió un debate sobre los riesgos que corren las mujeres en fiestas de este tipo.

Al mismo tiempo, un número importante de usuario aseguraba que el video es falso, ya que en otras tomas del video, se ve al agresor no tener nada en la mano.

I’ll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup