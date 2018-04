Mitre Vóley pegó el grito de campeón en dos ocasiones este fin de semana

Hoy 21:36 - Con total éxito y con la participación de los clubes de la ciudad capital, se desarrolló en varios escenarios la disputa de los Grand Prix reservados para las categoría Sub 15, Sub 17 y también en mayores. En lo que concierne a los juveniles, más precisamente en la categoría Sub 15 femenina, el elenco del Club Mitre Vóley se consagró campeón, al ganar en gran forma el certamen. Lo escoltó en esta ocasión el equipo de Centro de Educación Física (CEF), en tanto que en el tercer lugar se ubicó Ateneo Vóley Rojo. Durante el desarrollo del evento la jugadora Máxima Guzmán sufrió una conmoción cerebral. Las autoridades del CEF y de los profesores reaccionaron a tiempo y trasladaron a la jugadora a un centro de salud. Allí se recuperó y ya está en su hogar con reposo deportivo. Mitre, en Sub 17 En tanto que también fue el conjunto del Mitre Vóley el que se quedó con el título en la categoría Sub 17, relegando a Ateneo Vóley al segundo lugar. Fue tercero en este grand prix el elenco de Nuevo Banco. Desde la organización, agradecieron a todos los profesores y sus jugadoras que colaboraron con la higiene, ya que dejaron limpias las instalaciones del Poli 2 durante las dos jornadas de disputa del vóley. En tanto que se informó que en Primera de damas el vencedor resultó ser Ateneo Vóley, que dejó en el camino a Santiago Vóley en la Copa de Oro. Y por la Copa Plata, el ganador fue Independiente y lo escoltó Coronel Suárez. En Caballeros Mitre Vóley A pegó el grito de campeón, y fue escoltado por Quimsa y los chicos de Mitre Vóley B. En tanto que para el 21 de este mes, dará inicio el torneo Federativo en el que estarán jugando en forma conjunta la Asociación Santiagueña con la Asociación Bandeña. Sin dudas que este evento se espera con mucha ansiedad, ya que se volverán a ver las caras equipos capitalinos con bandeños, en busca de lugar en el podio. Será un certamen para seguirlo bien de cerca. 