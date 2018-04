Siguen a gran ritmo las clases de la escuela de tenis del Santiago Lawn Tennis Club

Hoy 21:41 - La Escuela de Tenis del Santiago Lawn Tennis Club continúa a gran ritmo con sus diferentes actividades con los chicos en sus distintas etapas de aprendizaje, siguiendo el crecimiento del deporte blanco de la entidad del parque Aguirre. En las clases, los diferentes profesores que están bajo la supervisión del coordinador Álvaro Caldera, instruyen a los niños y niñas quienes realizan las más variadas y atractivas actividades, tanto recreativas como deportivas. Las mismas comienzan con los chicos a partir de los 4 años. En estas actividades, los pequeños realizan juegos de coordinación utilizando los más variados elementos acordes a su edad como ser pelotas de baja presión, mini redes, mini canchas etc., para un mejor aprendizaje. Una vez que los chicos van evolucionando, van pasando por los distintos grupos que componen la escuela: jardín del tenis, inicial, intermedia, formativa etc., en cada etapa utilizan distintos elementos acorde con sus edades. Encuentros La escuela de tenis del Santiago Lawn Tennis Club se destaca por los distintos encuentros y jornadas de convivencia, en donde se pone en práctica los sistemas de enseñanza oficiales de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), como el play and stay, tenis 10 etc. También el profesor Álvaro Caldera indicó que la escuela única del Santiago Lawn Tennis Club está coordinada según las áreas y edades. Por ejemplo los chicos de las clases 2008 a 2014 están a su cargo. Los profesores Jorge Bertolotti y Claudia Céspedes coordinan la áreas de las 2007 a 2001. La escuela de tenis es un gran espacio en donde los chicos aprenden y se divierten junto a sus compañeros y sus profesores. Para informes, los interesados en sumarse a las clases deberán dirigirse a la secretaría del club. Se invita a todos los chicos que quieran practicar a que se acerquen por la entidad. Cabe recordar que de acuerdo con su edad y a su nivel, los pequeños y los jóvenes son incorporados a los diferentes grupos de enseñanza que tiene la escuela de tenis de la entidad del parque Aguirre. También desde la Escuela de Tenis se provee de los elementos para aquel niño, joven o adulto que se quiera iniciar en las clases de este deporte. Los chicos se sienten a gusto con todo el equipo de trabajo que los contiene en el Lawn Tennis. Se trata de varios profesores que están bajo la atenta supervisión del entrenador y profesor Álvaro Caldera. Caldera dijo precisamente que a diario se suman los niños que quieren aprender a jugar el deporte blanco en la entidad rojiblanca. Se espera por más aspirantes. 