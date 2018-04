Santiago Rugby espera a Old Lions para este sábado

Hoy 21:45 - Los equipos juveniles de Santiago Rugby tendrán acción este fin de semana en casa. En esta ocasión, los chicos Menores de 15, 16, 17 y 18/19 años recibirán la visita de Old Lions Rugby Club. Estos importantes partidos se desarrollarán este sábado desde la mañana hasta las tarde. El programa de encuentros es el siguiente: a las 9.30 jugarán las divisiones M15 y M16 en forma simultánea; en tanto que a las 11 entrará en acción también en forma simultánea el M17 y M18/19. En tanto que a las 15 habrá un encuentro en la categoría Infantiles entre el dueño de casa y Old Lions Rugby Club. Será una jornada para no perderse para ver en acción a los chicos y a los juveniles.