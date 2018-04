Independiente goleó en dos categorías en el clásico de Fernández

Hoy 21:52 - El sábado se levantó el telón para el Torneo Apertura 2018, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. Dentro de una jornada que se jugó parcialmente por la lluvia, sobresalió el clásico de Fernández, en el que Independiente hizo pesar su localía y cosechó dos triunfos por goleada sobre Sportivo. El Aurinegro se impuso por 5 a 0 en Séptima y por 5 a 1 en Novena, mientras que en Sexta igualaron sin goles. En tanto, el Albiceleste ganó 2 a 1 en Séptima. Resultados. Sexta: Instituto Santiago 3, Agua y Energía 0; Unión Santiago 1, Mitre Amarillo 1; Villa Unión 1, Banfield 0; Sarmiento 1, Unión de Beltrán 0; Independiente de Fernández 0, Sportivo Fernández 0 y Vélez 0, Güemes 0. Séptima: Instituto Santiago 2, Agua y Energía 4; Unión Santiago 1, Mitre Amarillo 2; Villa Unión 0, Banfield 5; Sarmiento 2, Unión de Beltrán 1; Independiente de Fernández 5, Sportivo Fernández 0 y Vélez 2, Güemes 2. Octava: Instituto Santiago 1, Agua y Energía 2; Unión Santiago 0, Mitre Amarillo 0; Villa Unión 4, Banfield 1; Sarmiento 6, Unión de Beltrán 0; Independiente de Fernández 1, Sportivo Fernández 2 y Vélez 2, Güemes 1. Novena: Instituto Santiago 2, Agua y Energía 1; Unión Santiago 1, Mitre Amarillo 1; Villa Unión 2, Banfield 6; Sarmiento 5, Unión de Beltrán 2; Independiente de Fernández 5, Sportivo Fernández 1 y Vélez 0, Güemes 1. La próxima fecha, que se jugará este sábado, tiene estos partidos: Villa Unión vs. Instituto Santiago, Banfield vs. Unión Santiago, Mitre Amarillo vs. Comercio, Estudiantes vs. Central Córdoba, Yanda vs. Agua y Energía.