FÚNEBRES | 11 de Abril de 2018

11/04/2018

- Hugo Rolando Villalba (La Banda)

- Alberto Aristóbulo Centeno (La Banda)

- Margarita Soria (Villa Jiménez)

- Juan Carlos Estanciero

- Dolores Orfelia Giménez de Nediani (Clodomira)

- Margarita Rosa Suárez de Gómez (Rubia Moreno)

- Ramón Antonio Coronel

- Liliana Patricia Pérez (Clodomira)

- Hilaria Caro (Fernández)

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su hija Liliana, hijo político Carlos, nietas Carla, Emilia, Aldana y Camila, bisnietos Nazareno y Marttina, participan con dolor su fallecimiento y que Dios la reciba en sus brazos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus hijos María Susana, Liliana, Eduardo, Graciela; hijos pol. Carlos, Víctor; nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus hermanos Teresa Achaval de Trejo, Clara Noemí Achával de Domínguez y Mauricio Domínguez, Daniel Dario Achával y Elba Scaraffia, Horacio Peralta y Maria Susana Achával y José Luis Silverman, participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su hermana Teresa Achával de Trejo, sus hijos Victor Hugo, Teresitra y Rudy, Juan José e Hilda, Noemí y Daniel, Daniela y Nico, Tachy y Sergio, Cristian y Valeria con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus hermanos Clara Noemí y Mauricio Domínguez, sobrinos Gladys y Carlos Ruggeri, Ana Maria y Ramon Ledesma, Luis Aldo, Daniel Alejandro y Rita Pividori, Carlos Alberto,. Marcelo y Erica Novelli y sus respectivas flias., participan con hondo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus sobrinos Gladys Domínguez y Carlos Hugo Ruggeri, sobrinos nietos Ana Maria y flia., Martin Pablo y flia., Julia Gabriela y Santiago Ruggeri, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Ziria Abdala, sus hijos Graciela y Hugo Merletti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla acompañan con mucha tristeza a Noemí y familia por el fallecimiento de su querida hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Descansa en paz, sus sobrinos Tuny Ledesma y Ana Maria Domínguez, Ana Cecilia y Matias Ponce, José Antonio, Paula Andrea e Ignacio Nacusse participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y su nietos Federico, Faustino y Benicio, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Chino Gubaira y flia. par. con profundo dolor su fallec. y ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhum. en el cement. Vuelta de la Barranca.

CORONEL, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Directivos y personal de la empresa Antonio Gubaira Hnos. SRL. part. el fallec. del padre de Coronel. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Hago llegar mis condolencias a los seres queridos de mi apreciada colega, Dra. Martita. Lamento mucho su fallecimiento y ruego al Señor por su descanso. Dr. Amílcar Buenvecino y flia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de la socia, Dra. Cecilia Daud. Se ruega una oración en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dra. Ángela Ruiz y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Dr. Ignacio Catella y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan una oración en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Miguel Ángel Barrera Martinez, Nélida Raab e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. "Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará". Salmo 1,3. Querida Marta te despiden con cariño tus compañeras del Laboratorio del "CEPSI": Patricia Agüero, Mercedes Alcaide, Claudia Vazquez.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/4/18|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan con cariño a su hermano Felipe y toda su flia en el dolor.

Elevando oraciones en su memoria.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Adriana Rozze, José Ricardo Jiménez y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su esposa Eve Lux Buitrago sus hijos Carlos, Guillermo, Maria Eugenia, hijos políticos Mariana, Evangelina, Mario, nietos Valentina, Sol, Ivana, Tisiano, Matias, Francisco, Gabriel y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio el Descanso COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Que descanse en la gloria del Señor. Su sobrina Cristina Buitrago y Miguel Conijero participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Esperando su resurrección en el Señor. Su cuñado Cacho, su esposa Elda y ahijada Silvina Buitrago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Jorge Falcione y su esposa Gimena Storniolo acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. La Barra del Club de Amigos; Dr. Turrado, Dr. Rochi., Eduardo Abalovich, Coco Elias., Victor Heredia, Ani Lopez, Juan Maldonado, Carlos Parra, Federico y Dito Ibañez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACOSTA DE BORQUEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/08|. ¡Madre querida, hoy se cumplen 10 años que no estás junto a nosotros. Los recuerdos de todo lo vividos junto a ti, vuelven a nuestra memoria una y mil veces y ellos nos dan fuerzas para continuare sin tu presencia física. Fuiste un ser noble con un gran corazón, lleno de amor para tu familia, te extrañamos madre. Descansa en paz ángel querido y sigue acompañándonos como cuando estabas a nuestro lado. Te amamos madre y Jamás te olvidaremos. Tus hijos Teresa, José y Julio con sus respectivas familias invitan a la misa a realizarse hoy en iglesia La Merced a las 20 hs.

ACOSTA DE BORQUEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/08|. ¡Nona! No existe momento que no pienso en vos. Simplemente 10 años pareciera 1 día. No transcurrió más. Todavía te siento a mi lado, pero solo te veo cuando cierro mis ojos. Se que sos mi hermoso ángel que me guía y acompaña. Siempre en mi. Siempre en mi corazón, Nona querida. Tu nieta Anita Auat.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares invitan a sus amigos a la misa de hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse el noveno día de su novenario de misas. Se ruega una oración a su querida memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse trece meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CONCHA DE RODRIGUEZ, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. "Al cumplirse un año de su partida al Reino de los Cielos". Sus hijos Lidia, Pedro, Ricardo, Margarita, Víctor y Paola invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONCHA DE RODRIGUEZ, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su hija política Mabel, sus nietos Gimena, Pablo, Jésica; sus bisnietos Valentina, Benjamín, Rodrigo, Juan Cruz, Victorio y Salvador invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTE, SANTOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/03|. Papá: Hoy se cumple un año más de tu partida, y tu recuerdo está con nosotros, te sentimos en nuestros corazones, vives en el y así será eternamente. Sus hijos Daniela y Pablo; Sebastián n y Verónica y tus nietos Nara, Mili, Martina, Nacho, Malena y Santos, invitan hoy a las 20.30 a recordarte en la misa a celebrarse en Catedral Basílica.

GARCÍA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Abuelo, cada día que pasa te extrañamos más y lloramos tu ausencia. Todo nos parece un sueño. Te buscamos por cada rincón de la casa y nos duele saber que ya no te veremos más. Tu recuerdo quedará grabado por siempre en nuestro corazón y nuestro consuelo es saber que Dios te tiene a su lado. Sus nietos Valentina y Benjamín García invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Juan Argañaraz Nely Barraza; sus hijos Jorge y Marisa;: Esteban y Andrea; Adriana y Ricardo; belén y Rodrigo; sus nietos Alejandro, Nahuel, Zoe, Lourdes y Bautista acompañan con dolor el fallecimiento del suegro de su hija Magalí e invitan a la misa que se celebrará hoy a lasa 20 en la Pquia. la Inmaculada, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GUERRERO DE ARCE, JUANA ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/08|. " Ya hace una década que el Señor te llamo a su lado y comenzaste a cuidarnos desde tu estrella. Sin embargo en nuestros corazones sigues vivas como el primer día. Tu amor infinito nos abraza el alma. Te amamos". Su esposo Eustaquio Arce, sus hijos Marcela, Rubén y Tona, Kike y Gaby, sus nietos Lourdes, Belén, Rocío, Lara, Nacho y Pía invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en parroquia Santo Cristo , al recordarse 10 años de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/14|. Pasaron 4 años, pero estás presente en nuestros corazones. Su esposa Alcira Silvenses, hijos Alejandra, Hugo, Rita, Guillermo; hijos pol., Juan, Natalia, Tomás; nietos Florencia, Cecilia, Azul, Jazmín, Violeta y Octavio invitan a la misa en su memoria, hoy a las 20.30 hs. en Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, GENARO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su esposa Romelia Godoy, hijos y nietos invitan a la isa hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sus hermanos y sobrinos, agradecen las muestras de pesar, de familiares, amigos y vecinos, en especial a la Sta. Alba Córdoba, Flia. Aliende, compañeras de Pesebres Artesanales e invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento hoy a las 20,30 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Güemes para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

----------------------------------------

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. La familia Becker Luna agradece: A su compañeros de Facultad, Ing. Forestal, a sus compañeros de promoción de Ing. en Agrimensura, a las personas que supo cosechar de amigos en sus tareas profesionales y en especial a sus amigos folkloristas que supieron brindarle una despedida hermosa como a él le hubiese gustado. A los amigos de sus hijos, de sus nietos y de sus sobrinos políticos. Párrafo aparte merece la familia Luna, Luna Sauad, Luna Orona, Luna Paladea, Luna Chávez, Becker Cáceres y Becker Caseres, y a sus ex compañeros de Agua y Energía que nos acompañaron en estos difíciles momentos ya que ni remotamente esperábamos su pronta partida, ya que el día anterior a su caída en la enfermedad estuvo trabajando como habitualmente lo hacía en el campo, como si nada pasara.

Recordatorios

----------------------------------------

VELÁZQUEZ DE PECE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/01|. "Yo soy la resurrección, la verdad y la vida, el que cre en Mi no morirá". Sus hijos Magalí y Freddy, Pancho y Mariana; tus nietos Pilar, Ignacio, Agostina y demás familiares, al cumplirse un aniversario más de su partida, elevamos oraciones en su querida memoria, rogando por su descanso eterno.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CENTENO, ALBERTO ARISTÓBULO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Sus hijos Daniel, Ramona, Marcela, Paola, Elda, Luis, Noelia, Miguel, hijos políticos Alfredo, Hugo, Fernando, Beti, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Misericordia Cobertura IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

CENTENO, ALBERTO ARISTÓBULO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su hermano Hugo, su hermana política Neli; sus sobrinos Susana, Zulma, Mari, Ricardo participa su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. sus hijos Claudia y Benjamín, su padre Gualberto Villalba, sus hermanos Claudia, Beatriz, Estela, Monica, Maria y Claudio, sus primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Romanos. SERVICIOREALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787

Invitación a Misa

----------------------------------------

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Quien paso por esta vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Tu paso por esta vida y tu fe inquebrantable te permiten hoy gozar de Jesús y María en el cielo. Desde allí ilumínanos y ayúdanos a afrontar tanto dolor. Sus hijos, su madre, hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santiago Apóstol.a las 20 hs La Banda.

RUIZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció´el 1/4/18|. Mamá hace 9 días que físicamente no estás con nosotros pero tu amor y enseñanza permanecerán siempre ¡te extrañamos!. Los recuerdos buenos estarán en nuestros corazones para siempre. Fuiste un ejemplo de amor, fortaleza y coraje. Te amamos. Descansa en paz. Tus hijas Yolanda, Rosi, Adriana, nietos y bisnietos y demás familiares, agradecen a todos los que nos acompañaron, e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.00 hs en la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda.

SALTO, RAMONA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Hermana querida: Me dejaste un dolor tan grande. Vivirás siempre en nuestro corazón. Tus hermanos, cuñados, sobrinos, sobrinos nietos, primos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Nuestra Sra. de La Salette, al cumplirse 1 mes de su partida al Reino Celestial.

SALTO, RAMONA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Prima querida, hermana y amiga, dejaste un dolor tan grande en nuestras vida, vivirás siempre en nuestro corazones, solo nos queda el consuelo saber que estás en un lugar mejor y de ahí vas a cuidarnos y acompañarnos siempre. Tus primas Lita, Nilda y tus sobrinos Carina, Miguel, Nahiara, Aylén y Jesús, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Nuestra Sra. de La Salette, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

VÉLEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/12|. Papá te fuiste tan pronto, pero sé que en el lugar en el que estás, te encuentras muy bien, pero aún así en tu recuerdo siempre suelto las lágrimas, te extraño tanto que duele. Pero gracias por habernos enseñado y regalado tu amor infinito. Siempre te llevamos en el alma. Tu esposa Olinda, tus hijos Miguel, Mabel, María y Mónica; tus hijos políticos Zulma, Héctor, Isaac, Cristián, nietos y bisnietos, invitan al responso que se realizará hoy a las 16:30 hs en el cementerio La Misericordia y la misa que se oficiará el día Sábado 14/04/18 a las 20:30 hs en la Capilla Virgen del Carmen Bº Río Dulce.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARO, HILARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Sus Hijos, Rosa, Valle, Marta, Pedro, Carina, Beatriz, Marina y Patricia, h.pol nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos serán Inhumados hoy 17:00 hs en el cementerio de Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor el fallecimiento de su querido vecino y amigo. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Mamita en el cielo... sé que estás bien... que ya no sufres, pero aquí me haces mucha falta!. Su hija Karina Bravo; sus nietas Morena y Guada Chara; Carolina y Lucía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Sus nietos Lucía Acuña y Pancho Vittar; sus bisnietos Jano y Gael Vittar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Permanecerás en nuestro corazón por siempre". Su sobrina Rita Noraliz Rafael participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Prof. José Lugones, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre del Prof. Julio Bravo. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Los Bedeles de la Carrera de Biología del ISPP nº 1; Cecilia, Nancy, Tere, Rita y José, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su Colega Prof. Julio Bravo. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Dios te llevó, pero en mi mente y memoria guardo tu inmenso amor. Tu hija del corazón Emilia acuña y tu nieta Lucía, siempre te recordarán. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Tu sobrino Daniel Rafael y sobrina política Aida de Rafael; tu sobrinita que jamás te olvidará Laila Rafael participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino en el afecto Rubén Toloza participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CURA, MARÍA LAILA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Invócame el nombre del Señor eternamente". Sus amadas nietas Carolina Noelia González, Lucía Acuña; Morena Abril y Guadalupe Chara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Siempre estarás en nuestros corazones, madre mía". Su hija Luz Nediani de Montes; sus nietos: Mariela, Bernardo y Ariel; sus bisnietos : Florencia y Ailén participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Madre, nunca te vamos a olvidar, que brille para vos la luz que no tiene fin". Su hija Norma Nediani, sus nietos Juan Marcelo, Javier, Ramón y Fabian Billordo; sus bisnietos y nietos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Mamita: en el cielo sé que estas bien, que ya no sufres. Pero aquí me haces mucha falta". Su hija Viviana Nediani, su hijo político Gustavo Britos, sus nietos Mariana, Karen y Martin Britos, su bisnieto Francisco Mateo Britos participan con dolor su fallecimiento y que restos fueron sepultados en Clodomira.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Eli Nediani y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Que brille la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Mirta y Ana Maria Bonardi participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

GIMENEZ.VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus hijos Luz, Norma, y Viviana h/pol, Gustavo, nietos Mariela, Ariel, Javier, Juan, Fabián, Ramón, Judith y Ramiro, su hermana Elvia, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza (Clodomira). EMPRESA SANTIAGO.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hermano político Dr. Juan Antonio Jorge, su esposa Norma, sus hijos Dr. Juan Ramón Jorge y flia.; Mariela y Dr. Juan Pablo Jorge participan con dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su hermana política Celia Rodríguez de Jorge, sus hijas Analía, Natalia, María Celia y sus respectivas flias. Participan con dolor su partida al Reino de Dios.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus primos Norma Salomón Jorge Berraondo, hijos y sus respectivas familias participan con dolor al partida de Tito a la Casa del Padre. Abrazos a la familia.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Cristina Atía y Pedro Montiel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Nelba Queirolo de Caamiña, Maira Caamiña, Melina Caamiña y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Dr. Eduardo Nassif.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Silvia y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus compañeros de la Defensoría Penal de 4º. Nominación: Evy, Caro, Andrea, Susy, Agostina, Javier y Chacho acompañan a su hija Silvia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su vecina Susana Basbús e hijos: Gonzalo, María Susana y Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos y ex vecinos de Suncho Corral: Gustavo Hauteberque y flia.; Héctor Hauteberque y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro trance.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. René Raed, su esposa María Rosa, sus hijos Pablo, Seba y Lucky con sus respectivas familias Martín y Claudio acompañamos en el dolor a su nieta, nuestras querida amiga Andrea y a su familia en este difícil momento. Llegue para él la paz que no tiene fin.

NASSIF, SANTIAGO Prof.(q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. " Yo soy la resurrección y la vida. El que creen en mi , aunque muera vivirá". Señor recíbelo y dale el descanso eterno. Victoria Nuno de Salomón, su hijo CP. Julio B. Salomón, su esposa Alba N. Abregú de Salomón y sus hijos Luciana María, Benjamín Dario, José David y Daniel Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra querida Ilda y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Prof.(q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Hasta siempre querido profe Tito, siempre estarás en nuestros corazones. Promoción 85 de la escuela Trejo y Zanabria Nº5 acompañan a los familiares y a nuestro compañero Eduardo con oraciones.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Luis Armando Sandoval y flia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus amigos Glady Elean de Salomón, Dra. Jessica Salomón de Angeleri y flia., Mirta Mabel Elean, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabeth, hijo político Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial y ruegan al Señor darles cristiana resignación a su flia.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Amigos de su hijo Daniel; Alfonso Migueles y Claudia Aprile, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus amigos María Esther Figueroa de Wede, Yonny, Chochin, Mary y Sandra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Recíbelo Señor en tu Reino donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Olga Díaz de Frías y familia; Dr. Luis Walter Frías participan con dolor de su partida pidiendo a Dios que brinde resignación para sus seres queridos.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Adela Figuera de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a toda su familia en el dolor.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Marta de Harón, María Marta Harón y familia, Gabriel Harón y familia y Yula, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado, Lic. Daniel Nassif.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Juan A. Saad, Ángela Figueroa de Saad e hijos despiden con sincero afecto a su amigo Tito y abrazan en el dolor a Coty y a sus hijos Silvia, Eduardo, Daniel y demás familiares elevando plegarias por su cristiana resiganción en estos tristes momentos.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Raúl y Nena Cristófoli y familia participan el fallecimiento del padre de sus queridos amigos Edu y Magui. Acompañan con sus oraciones en tan difícil trance.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus amigos de siempre: Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel, Omar, Juan, Marcela, Andrea y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que Jesús y su divina misericordia le den el descanso eterno.

NASSIF, SANTIAGO Tito (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. " Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Mariel Saad de Rama y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Querido amigo, vecino de 50 años, de toda una vida compartiendo, tristezas y cada tarde en la vereda con nuestras anécdotas, nos quedamos esperando tu regreso y nos consuela el saberte ya en el Cielo, un abrazo (juegue Nassif) y un acompañamiento a la amiga y vecina "querida Coty"; a tus hijos. Descansa en paz, amigo. Dulfo Ibarra, Marta Fortunato, sus hijos Noni, Marta y Tono.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|.Querido Profe nos ha dejado con el corazón contrito y la esperanza de su retorno. Cada día al mirar su casa, lo seguimos viendo con sus bicicletas y escuchándolos cantar sus bellos tangos. Descanse junto al amor de sus amores, nosotros velaremos por su amada esposa (a quién consagró su vida entera) y rezaremos por sus hijos. Lo despedimos con inmenso dolor. Sus alumnos, Prof. Gustavo Ruiz, Escribana Ivanna Coria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos Héctor y flia.; Rodi y flia.; Soledad Banco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor y la oración.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Marta González de Nassif, sus sobrinos Manuel Nassif, Marcela Nassif y respectivas familias participan con dolor su partida.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Nélida Elías de Llado, sus hijas Gricelda y Mariana con sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Alfredo Jorge Llado, su esposa Graciela Taffarel, sus hijos Claudia, Alfredo, María Alejandra, Omar y Vladimir; hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus familiares Elena Hallak de Jorge; sus primos Bachicha, Migui y respectivas flias. Adriana y Katy participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento, ruegan oraciones.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Elías Saadi y Sra., su alumna Yannie Saadi de Palazzo y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Mi Mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Hugo Elías y familia participan su fallecimiento y acompaña en el dolor a Raúl Rodríguez, señora y demás familiares en este difícil momento.

NASSIF, SANTIAGO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Gustavo Nassif y su esposa María Cristina Taleb de Nassif, sus hijos Gustavo, Omar, Fabián, Ariel, Ramiro y Cristina Nassif participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Querido Profe, nuestro cariño y reconocimiento por su dedicación y paciencia. Ayer, hoy y siempre. Gracias Profe. Primera Promoción 1963 de la Esc. Normal Nº 5.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Ahora el Señor te ha tomado de la mano y te guía por sus celestes prados, donde el sol del amor no se oculta jamás. Acompañamos a la doliente familia acongojada por tu partida. Carlos Artayer y Susana Lares rezan por tu alma.

PÉREZ, LILIANA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Su esposo Carlos Aníbal Barrionuevo y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Esperanza de Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SORIA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Jiménez a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ DE GÓMEZ, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su esposo Cullini, sus hijos: Silvia, Diego, Vero y Belén y nietos, part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cement. Los Romanos. C. de duelo: Rubia Moreno. ORG.AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Olguita, tu bondad, alegría y humildad quedará siempre presente en tus fliares. Su tío Elías Hallak participa con dolor su fallecimiento, y pide a Dios valor y fortaleza para sus queridos hermanos Antonio y Lidia en estos difíciles momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su tía Elena Hallak, sus primos Bachicha, Migui y flia.; Adriana y Katy participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|.. Te recordaremos por tu eterna sonrisa, porque eras ser un ser maravilloso. Tus amigas Nina y Titi Navarro Coroleu, María Toty Montes acompañamos y abrazamos a sus hermanos Lidia y Antonio en tan infausto momento. Se ruega una oración en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Querida Olguita tantos buenos recuerdos al evocarte en tu casa paterna, donde te ví crecer junto a tus hnos. bajo la mirada atenta de tu Mamá, esa mujer maravillosa que fue Victoria, y me invade mucha pena. Abrazo afectuosamente a Lidia e Ito, rogando al Señor le dé consuelo y fortaleza. con todo cariñ, Margarita.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Familia de Elias Elean y Coca Nader, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin" Su familia Adela Figuera de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a la querida Lidia e Ito en este dolor recordando a la apreciada Olguita con cariño.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan el fallecimiento de Olguita y acompañan a su familia en el dolor rogando oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Olguita querida: no encontramos palabras para expresar el profundo dolor de tu inesperada partida. Tus cariñosas miradas y tu sonrisa no olvidaremos jamás. Tus tíos Juan Saad y Cuca Figueroa junto a tus primos ruegan al Altísimo te otorgue la Gloria Celestial.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos por sus grandes cualidades y dale el descanso eterno". Sus queridos tíos Elías Saadi, María Hallak, sus primos Felipe y Yannie e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y nos unimos a Lidia e Ito por esta irreparable pérdida, descansa en paz como vos siempre fuiste.

Invitación a Misa

----------------------------------------

SANTILLÁN, VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/15|. "Te recodamos con mucho cariño y nos pesa tu ausencia"0 Al cumplirse dos años de su fallecimiento, sus padres, hijo, hermanos, tíos y primos, invitan a familiares, amigos y vecinos a participar de la misa que se oficiara mañana a las 21 horas en la parroquia San Isidro Labrador de la ciudad, de Forres para rogar por su eterno descanso en la gloria del Señor.