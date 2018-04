El domingo vuelve la acción

- La dirigencia de la Liga Infantil de Fútbol (Lifi) programó para el próximo domingo la disputa de la cuarta fecha de su torneo Apertura 2018, reservado para escuelas de fútbol con equipos de las categorías 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (Promocional) y 2011 (Optativa). Los cotejos que se jugarán el domingo, desde las 8, son los siguientes: Comercio vs. Luis Valoy, Estrella del Sur vs. Niños Unidos, Santiago Lawn Tennis Club vs. Sarmiento, Tricolor vs. Jorge Donis, Güemes vs. Ferroviaritos y Galguitos vs. Estrella Roja. Estará libre en esta ocasión el elenco de Golcito. Suspendidos E l d omi n g o p a s a - do solamente se jugó un solo par tido (Luis Valoy vs. Estrella del Sur) y l o s re s t a n t e s f u e - ron suspendidos a causa del mal estado de los campos de juego, producto de la lluvia caída. Los mismos deberán ser reprogramados.