Belgrano-Patagonia, el plato fuerte en Mayor

11/04/2018 -

El partido entre Belgrano y Patagonia, en la categoría Mayores, aparece como el más importante entre los programados para esta noche, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

El partido se jugará en cancha de Belgrano, desde las 22.

El Verde intentará hacer pesar la localía, pero deberá jugar en gran nivel, porque Patagonia demostró lo que vale ante Nicolás Avellaneda.

La jornada se completará con estos partidos: Huracán vs. Olímpico, en Infantiles y Juveniles; Jorge Newbery vs. Juventud, en Infantiles y Juveniles; Tiro Federal vs. Fernández BBC, en Infantiles.

Los partidos de Infantiles comenzarán alas 20.15 y los de Juveniles, a las 22.

Anoche

Anoche, se jugaron dos partidos de Infantiles, que terminaron con victorias de los locales.

Quimsa derrotó de manera aplastante Lawn Tennis por 89 a 19, con destacadas actuaciones de Espinillo y Juárez, mientras que Red Star le ganó a Independiente por 72 a 48, con valiosas contribuciones de Zurita y Zambón.