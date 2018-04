Un juego crucial en el aspecto anímico

Fotos CLAVE. Justin Williams será fundamental esta noche para hacer pesar sus centímetros en la pintura.

Olímpico se reencontrará esta noche con su gente en el estadio Vicente Rosales, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en busca de una victoria que le permita recuperarse anímicamente de la derrota en el clásico.

El conjunto bandeño está undécimo en la tabla, con un récord de 15 victorias y 17 derrotas, en tanto que los comodorenses ocupan la novena posición, con 16 triunfos y 15 caídas.

Los dos vienen de perder ante Quimsa, por lo que esta noche saldrán a jugar con dientes apretados. Olímpico perdió el clásico 94 a 83 en el Vicente Rosales, mientras que Gimnasia cayó 73 a 62 en el Ciudad.

En ese partido, el equipo de Martín Villagrán perdió a una pieza clave como el dominicano Eloy Vargas, quien sufrió una fractura en la base de la tercera falange del dedo índice de la mano derecha y no podrá ser utilizado esta noche.

La ausencia del dominicano obligará a Olímpico a recargar el balón en las zonas cercanas al cesto, ya que Gimnasia quedará con un interno menos en la rotación.

El Negro bandeño, en cambio, tendrá cuatro opciones para el juego interior: Justin Williams, Ramón Clemente, Damián Tintorelli y Facundo Giorgi.

Por su parte, el uruguayo Mauricio Aguiar tendrá la posibilidad de jugar una mayor cantidad de minutos, ya que en el clásico sólo estuvo en cancha durante 2 minutos y 35 segundos.

Aguiar, que llegó en reemplazo de Rodney Green, necesitará de un lógico período de adaptación a los sistemas de juego y a las características de sus nuevos compañeros.

La última vez que se enfrentaron, el pasado 23 de marzo, Olímpico venció a Gimnasia 101 a 100, en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

Es decir, que si Olímpico logra la victoria, tendrá ventaja sobre Gimnasia en el caso de que terminen empatados al cierre de la fase regular.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: a las 20, Boca Juniors vs. Instituto de Córdoba; 21, Peñarol de Mar del Plata vs. Atenas de Córdoba (por TyC Sports); 21.30, Argentino de Junín vs. San Lorenzo y Estudiantes de Concordia vs. Comunicaciones (Nicolás D’Anna integrará la terna arbitral).