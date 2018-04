-

Esta noche, desde las 22.30, jugarán: en Club Huaico Hondo, El Faro Repuestos BBC vs. Los Primos; en Polideportivo Nº 2, Parque Sur A vs. Doble HH; en Mariano Moreno, Amigos del Básquet vs. Los Halcones; en Villa Constantina, Las Estrellas vs. ISPP.

Asimismo, Huaico Hondo y Defensores jugarán el primer partido de los playoffs de semifinales del torneo para mayores de 45.