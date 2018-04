Fotos OBJETIVO. Santander celebró la clasificación a playoffs, pero no se conforma y quiere llegar lo más arriba posible.

-

Silvio Santander analizó el funcionamiento de Quimsa ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y se mostró convencido de que la falta de intensidad afectó el rendimiento.

"Si bien arrancamos 7 a 0, me parece que el primer tiempo no lo jugamos a máxima intensidad y en dos equipos que tuvieron más errores que aciertos, sobre todo el nuestro, no fue una buena primera mitad. En el tercer cuarto se mantuvo la paridad y los jugadores hicieron un gran trabajo en el último. Eso como resumen. Es una gran lección que ya tenemos que terminar de aprender: que si nosotros no estamos intensos y con alta energía para jugar, somos otro equipo", explicó el entrenador bonaerense.

Santander insistió con el aspecto defensivo. "Hoy somos la mejor defensa de la liga y hay que revalidarlo. Quiero terminar el año como la mejor defensa de la liga. Los jugadores lo pueden hacer, entre todos lo podemos hacer. Cuando a veces no está la inspiración en ataque, te puede contestar los partidos y poder tener éxito a partir de defender".

El entrenador de la Fusión aseguró que Quimsa tiene un equipo corto. "La entrada de Novar (Gadson) nos permite rotar un poco más la posición del 3, 4 y 5 y que incluso Vega se pueda correr al 2. Si bien seguimos siendo cortos, porque nos falta una ficha que es la de Schattmann y los dos sub23, la versatilidad de varios puestos nos permite tener esa rotación. Ahora necesitamos en este break hasta el 18, ver si tenemos el desafío de entrenar todos juntos de una vez", comentó.

Por último, habló del próximo juego: el 18 ante San Lorenzo. "Los partidos contra equipos buenos tienen que ser una motivación. Entre los mismos jugadores se conocen, quieren ganarse, se desafían. Es un buen equipo y un buen partido para medirnos, pero la realidad es que a nosotros nos quedan seis finales", indicó.