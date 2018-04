Ante rumores de un ataque de EE.UU., Siria invita a investigar a expertos químicos internacional

Fotos VIOLENCIA. Mientras la tensión entre potencias está en su punto máximo, los ataques provocan más muerte.

11/04/2018 -

DAMASCO, Siria. Mientras Estados Unidos se prepara para imponer una investigación internacional en Siria en el Consejo de Seguridad y crecen los rumores sobre un posible ataque contra ese país árabe, el gobierno de Bashar al Assad invitó a una misión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (Opaq) al país para que determine si hubo un ataque químico el sábado pasado, como denunciaron grupos pro opositores. En los últimos días, Trump fue el único líder de un Estado que acusó abiertamente y sin medias tintas al gobierno sirio por el presunto ataque químico del fin de semana pasado contra Duma, la última localidad en manos opositoras en Ghouta Oriental, la región de las afueras de Damasco que desde febrero se convirtió en el principal frente de batalla del ejército sirio y sus aliados. Además, fue claro al prometer que responderá "con contundencia" en las próximas horas, una amenaza que el lunes su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, profundizó al advertir que Estados Unidos "no será rehén de Rusia" en el Consejo de Seguridad -en referencia a sus repetidos vetos a favor de Siria- y dejó abierta la posibilidad de actuar sin el apoyo de Naciones Unidas. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos sumó el apoyo de Reino Unido y Francia para "responder para mantener la prohibición global sobre el uso de armamento químico", aunque tanto la primera ministra británica, Theresa May, como el presidente francés, Emmanuel Macron, aclararon que sólo actuarán "si se confirma" el presunto ataque químico contra Duma, informó un comunicado oficial del gobierno de May, citado por la agencia de noticias EFE. En paralelo, desde Ginebra, Suiza, varias agencias de la ONU, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Coordinación Humanitaria (Ocha), advirtieron que no pudieron verificar la denuncia del ataque químico por falta de acceso al lugar.

