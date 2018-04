Palermo, enfrentado con el gerente de su club

11/04/2018 -

Fernando Díaz es el gerente deportivo de Unión Española, pero no tiene ninguna relación con el técnico del equipo, el argentino Martín Palermo.

La relación tenía cortocircuitos y se rompió definitivamente por una publicación del dirigente en Facebook:

"Cinco técnicos campeones en la historia de la gloriosa UE. Sólo dos pueden seguir escribiéndola", reprodujo junto a una foto suya al lado de José Luis Sierra, un ex entrenador de los hispanos.

En este sentido, Martín Palermo reaccionó:

‘Primero tiene que hablar conmigo y después con la prensa. No tengo que darle explicaciones a nadie sobre cuál es mi relación con Díaz. El tiene un cargo que le dio el dueño del club. Y mi relación es con él, con Segovia, que es el propietario. Con él me entiendo y no tengo nada más que decir’, señaló.

Esperanza

‘Hace cuatro meses fuimos subcampeones y éste es el camino, seguiremos en esta búsqueda de retomar el nivel. Veo comprometido al plantel’, agregó Palermo, que con el equipo marcha noveno en el torneo local y en la última fecha consiguió una victoria, 2 a 0 ante el O’Higgins de Gabriel Milito.