Evangelina Anderson donará sus óvulos

11/04/2018 -

Evangelina Anderson informó que donará sus óvulos a las mujeres que recurran a la fertilización asistida para convertirse en madres. "Quiero compartir mi enorme felicidad con ustedes que siempre me acompañan en los momentos más importantes de mi vida. Llegó el día, tomé una decisión que venía pensando hace rato y tenía mucha ilusión y ganas. Sí, ganas de que con mi pequeño granito de arena hacer feliz a otras mujeres que desean ser mamás. Voy a donar óvulos de forma voluntaria. Los exámenes que me hicieron están aprobados. ahora me hacen el examen psicológico y de ahí me dijeron que ya estaría ‘ok’ para comenzar la donación de óvulos".