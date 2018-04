Marcela Tinayre sin filtro: "Me están cagando la vida"

11/04/2018 -

Después de la escandalosa presencia de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand, donde se habló de los casos de pedofilia que son investigados en Independiente, las esquirlas siguen impactando no solamente en Mirtha sino también en Marcela Tinayre, hija de la diva argentina.

Es que, a raíz de las acusaciones sin fundamentos que hizo la mediática con las que ensució a varias figuras del medio, la famosa conductora sufrió un pico de presión y se vio visiblemente afectada.

Pero como si eso fuera poco, ahora también filtraron un polémico audio de Marcela Tinayre insultando a una productora del ciclo de su madre.

Si bien el registro antes mencionado nada tendría que ver con la presencia de Natacha en el programa de Mirtha, la productora afectada es la misma que la presentadora de El Trece le atribuyó la responsabilidad de la invitación de Jaitt a su mesaza. El mensaje de voz de Marcela fue viralizado a través de la cuenta de Twitter @gabrielHLucero, cuyo dueño suele armar animaciones con polémicos audios de famosos como hizo con los de Araceli González y Luciano Castro, furiosos con Pol-Ka.

A la también conductora y mamá de Nacho y Juanita se la escucha despotricar contra la producción del ciclo de su madre por haber sido invitada a la emisión especial que se hizo en el 2017 desde Rosario.

Directa

"Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. ¡¡¡A Rosario!!! ¿Entendés bien, nena? Voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal. ¡Decime dónde tengo que ir!", se despachó Marcela Tinayre.