11/04/2018 -

Ximena Capristo subió, a Instagram, una foto donde aparece aparentemente desnuda amamantando a su hijo Félix, de 1 año y tres meses de vida. Inmediatamente, fue atacada en Instagram por algunas usuarias que le recriminaron haber expuesto a su bebé al posar con él de ese modo.

En diálogo con Clarín, la mujer de Gustavo Conti habló de la polémica generada por su publicación y negó haber posado sin ropa interior en la foto, algo que ya había dejado en claro cuando a una seguidora le respondió: "Relax, es sólo una foto, ¿y saben qué? No estoy en bolas, el niño tapa mi pijama, buenas night".

"Cuando me dicen ‘te fuiste al pasto’ me causa gracia. Amamantar es algo hermoso, que se hace con muchísimo amor y Félix me parece que hasta los 20 va a tomar teta porque come de todo pero sigue prendido al pecho de su madre y si yo tengo la posibilidad de dárselo se lo voy a dar. Pero no lo hice para generar polémica. Él toma teta donde quiere. Lo único que le digo es que ‘por favor sea una y no este jugando con la otra cuando hay gente’", resaltó Ximena.