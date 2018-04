Luciano Scaglione habló del "descansito" que tomaría Attaque 77

11/04/2018 -

Attaque 77 sigue celebrando sus treinta años de trayectoria. Más allá de que su líder, Mariano Martínez, había expresado que después de estos festejos se acercaba el final de la banda, lo cierto es que este grupo referente del punk rock continúa su marcha triunfal con shows temáticos en el país. Y Santiago del Estero no será la excepción en este periplo nacional. Es así como este sábado, en el marco del espectáculo deportivo “La Hora de Alentar”, se presentarán este sábado en el Nodo Tecnológico del Parque Industrial. Luciano Scaglione, su bajista, concedió una entrevista a EL LIBERAL.

¿Van a hacer un repaso en Santiago o también van a presentar temas del nuevo disco?

Vamos a hacer una recorrida por toda la historia del grupo a nivel musical con los temas que la gente quiere escuchar. Hace mucho que no vamos a Santiago. Por ahí, hay muchos jóvenes que se acercan a un recital de Attaque 77 por primera vez. Por supuesto, tocamos las canciones del grupo que, sabemos, no pueden faltar y también estamos agregando siempre un tema nuevo en la lista. Esto es lo que también nos mantiene activos y muestra un poco la actualidad de la banda, teniendo en cuenta que la idea es que se genere un festejo con respeto de los treinta años, pero que no sea una situación solo nostálgica sino también que muestre a la banda en su momento actual, en actividad, en lo bueno que nos está pasando.

¿Hay Attaque 77 para rato? Son treinta años de carrera. Podemos tomarnos algún descansito en algún momento, pero sí, no te digo otros treinta años más pero sí unos cuantos años más por delante.

¿ “Ángeles Caídos” y “El cielo puede esperar” marcaron la historia de Attaque 77?

Son álbumes muy importantes en la carrera de Attaque. Con ‘El cielo puede esperar’ es el disco con el que nos hicimos conocidos a nivel nacional y en Latinoamérica. Sin duda, es un disco con un sabor especial. Marcó un quiebre lo que fue la carrera de Attaque.

¿ “Antihumano” y “Karmagedon”, cómo influyeron en la consolidación del grupo?

“Antihumano”, por ejemplo, tiene canciones como “Western”, dedicada al Dr. René Favaloro. Tiene canciones como “Arranca corazones”, que hoy por hoy son hits. Es un disco importantísimo en nuestra carrera. En tanto, “Karmagedon” es el último disco con Ciro (por Ciro Pertusi) y tiene su cosa especial, temas como “Chance”, por ejemplo. Hoy estamos terminando un disco nuevo y eso te renueva las ganas. Es importante para el grupo tener una vigencia y una actualidad.

¿ “Triángulo de fuerza” es el próximo disco?

Es lo que estamos terminando ahora. El año pasado hicimos un adelanto con cuatro canciones. En estos días estamos mezclando y finalizando la grabación de los temas que van a terminar de completar todo el disco que saldrá el mes que viene.

¿Sueño del pibe haber compartido escenarios con Iggy Pop, Ramones y Sex Pistols?

Absoluto. Es una de las cosas lindas que nos ha dado nuestro grupo la posibilidad de tocar con esos monstruos, con esos ídolos de nuestra infancia. Verlos, cruzarnos con ellos, intercambiar unas palabras y unas fotos, la verdad que sí fue el sueño del pibe. Son recuerdos maravillosos e imborrables dentro de nuestra historia.

¿Cómo has vivido el haber participado del homenaje que le hicieron los roqueros a Sandro?

Hermoso. Sentimos que Sandro fue uno de los primeros roqueros de ley en estas tierras, junto a Lito Nebbia si se quiere. Tenemos un amor y un cariño absoluto por Sandro, un genio total. A veces, cuando te convocan para este tipo de situaciones es motivo de orgullo inmenso.