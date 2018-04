Márquez a Rossi tras Las Termas: "Voy a seguir siendo el mismo"

Hoy 08:38 -

Los enardecidos fans argentinos de Valentino Rossi increparon a Marc Márquez tras el incidente en Las Termas. Algunos incluso trataron de agredir al español, pero por fortuna, sin éxito.

El catalán tuvo que soportar la furia de los rossistas tras la carrera de Argentina, pero nada de lo que le hicieron ni nada de lo que dijo su antagonista a la Prensa le hará cambiar su actitud encima de su Honda. "Voy a seguir siendo el mismo", dice firme Márquez a la Agencia EFE en un evento de Estrella Galicia en Sao Paulo en el que defiende, de nuevo, que nunca quiso tirar al italiano adrede: "Por mala suerte toqué a Valentino y después cuando entró a la hierba se cayó. Entendí el error, fue mío y fui penalizado por ello".

A la vista quedó que aceptó sin problemas la culpabilidad del incidente, primero cuando le levantó la mano al italiano nada más producirse la acción y después cuando se dirigió a su box para disculparse: "Cuando me quité el casco lo primero que hice fue ir y pedirle disculpas porque es algo que le puede pasar a todo piloto. Estamos todos yendo al límite, pero estoy tranquilo porque al final fue un error y lo importante es aprender de ello. En esa remontada cometí algún error, fui penalizado y lo entiendo, como le ha pasado a muchos pilotos".

Lo que Marc no quiere bajo ningún concepto es dar continuidad a las duras declaraciones que Rossi le dirigió en pleno enfado, no lo hizo en sus palabras a los medios en Santiago del Estero y tampoco lo hace ahora. "Prefiero no opinar sobre sus declaraciones. Es un momento caliente, justo después de la carrera, pero si miras un poquito, todos los pilotos en algún momento de su carrera deportiva han tenido este tipo de errores. Todos los pilotos hemos ido a otro box a pedir disculpas", valora el piloto de Honda.