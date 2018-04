CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Abril 2018

12/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?

18.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN









AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO





CANAL14

09.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS.

JUVENTUD UNIDA

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 DE A DOS

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 EL PODIO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. GIMNASIA





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.12 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

08.06 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON

JONNY QUEST

09.26 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

09.50 SOY EL NÚMERO CUATRO

11.52 LA ENTREGA INMEDIATA

13.34 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

13.57 THE DUFF

15.50 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

16.12 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR

18.03 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

18.19 ANALÍZATE

20.06 THE DUFF

22.00 SOY EL NÚMERO CUATRO

TCM

09.36 CASADOS CON HIJOS

10.26 LA NIÑERA

10.51 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

13.20 TIEMPOS DE GLORIA

15.29 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

18.07 DESCARRILADOS

20.01 GREMLINS

22.00 ANACONDA

23.43 WATERWORLD

TNT

06.29 SPOOKY BUDDIES. CACHORROS EMBRUJADOS

08.01 TRIUNFOS ROBADOS. TODO O NADA

09.48 LA PROPUESTA

11.44 POSEIDÓN

13.22 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

15.06 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

16.57 JACK Y JILL

18.34 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

20.08 LA MONTAÑA EMBRUJADA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

00.27 2012

SPACE

07.12 EL JUEGO DE LA FORTUNA

09.44 JUGANDO SUCIO

12.00 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

15.13 ENTRE DOS FUEGOS

17.07 EL CHACAL

19.33 ATRACCION PELIGROSA

22.00 EL REDENTOR

23.57 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

CINECANAL

10.05 X-MEN 2

11.47 2012

14.35 AVATAR

17.35 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE

19.37 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO

22.00 IRON MAN 2

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 AMERICAN IDOL

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE





A DÓNDE IR

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOPISTA PERÓN)

+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

“LAS PASTILLAS DEL

ABUELO”.

RETRETA DE LA

PLAZA LIBERTAD

+VIERNES 13, A LAS 20, EN EL CICLO

DE TANGOS, CIELO DUARTE

Y AUGUSTO VENTURO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 13, A PARTIR DE LAS

23, SE PRESENTARÁ EL GRUPO

SANTIAGUEÑO DE ROCK BOLSLLAVE

BLUES.

+ EL SÁBADO 5 DE MAYO, A PARTIR

DE LAS 23, ÁLVARO OTINETTI,

DIEGO GÓMEZ, LOS LUGONES Y

LUCAS CÁCERES.

FERIA DE UPIANITA

+SÁBADO 14, A LAS 19, RECITAL

DE SANTIAGO DÚO Y DANY CARABAJAL.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

+ SÁBADO 14, A LAS 21, EN EL CICLO

DE LA EXPLANADA, SE PRESENTARÁ

HYPNOSIS CON UN REPERTORIO

DE CLÁSICOS DEL ROCK.

MALIBÚ

(AGUIRRE Y SOLÍS)

+SÁBADO 14, A PARTIR DE LA

MEDIANOCHE, SHOW EN VIVO

DE DUKI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA

LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO

DE PIANO Y CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D):

12/04 -17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D):

12/04 -13/04- 18:30 (Cast)

READY PLAYER ONE (3D):

12/04 -21:30 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS

SOLO (2D):

12/04 - 13/04 - 16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

12/04 -18:10 (Cast) 20:00 (Cast)

22:00 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

12/04 - 13/04 - 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D):

12/04 - 18/04 - 18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D):

12/04 - 13/04 -20:30 (Cast) 22:30

(Subt)

COCO (2D):

12/04 - 13/04 - 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

12/04 - 18/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

12/04 - 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 3D:20:00 (SÓLO JUEVES

12)

CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL VIERNES

AL MIÉRCOLES)

SUBTITULADA 2D: 22:30 (SÓLO

JUEVES 12)

CASTELLANO 2D: 22:30 (DEL VIERNES

AL MIÉRCOLES)

VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS

ESTRENO

SUBTITULADA: 2D: 20:30-

22:40 (SÓLO JUEVES 12)

CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50

(SÓLO JUEVES 12)

CASTELLANO 2D 20:50 -22:50 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS

DIAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- (TODOS

LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS

DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS

ESTRENO 26-04