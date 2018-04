FÚNEBRES | 12 de Abril de 2018

12/04/2018 -

FALLECIMIENTO

- Miguel Enrique Urtubey Formini

- Alba Gladys Silva de Ferreyra

- Evaristo Mansilla

- Beatriz del Valle Brizuela de Álvarez

- Carlos René Aranda

- Rosa Isabel Coronel (Dpto. Río Hondo)

- Fanya Cristina Barrio (La Banda)

- Reinaldo Acuña

- Angélica Luna (La Banda)

- Reina Marcelina Romero (La Banda)

- María Antonia Fernández (Las Termas)

- Angela Cejas de Núñez (Buenos Aires)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Querida prima, partiste al cielo unas horas antes de tu cumple, pero el Señor te recibió con canticos, abrazos y mimos, como tú lo merecías. Tu paso por la tierra dejaste muchos ejemplos, madre cariñosa y comprensiva, luchadora y honesta. Romelia Andrade, su hija y sobrinos Elena, Jorge y Claudia participan con inmenso dolor su fallecimiento y abrazan a sus hijos y nietos por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Elsa Bravo y sus hijos acompañan a Noemí en este momento de dolor, por la pérdida de su hermana. Que las oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la región de la luz y de la paz.

ACHÁVAL, MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Dr. Raúl A. Santucho, sus hijos María Elmina y Ariel, Raúl y Marisa y sus nietos Raúl, Santiago, Franco y María Agustina Santucho Torres participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su apreciada amiga y vecina Noemí. Se ruega oraciones en su memoria.

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hijos Rubén, José, Jorge, h. pol. Alendra, Celia, nietos Alejandro, Ana, Fernanda, Mariano, Emilia, Florencia, Iber, hna. Blanca y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio de Maco. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Su hermana Blanca Acuña, sus sobrinos Santiago y Carlos Piña, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de los Flores..

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus primas Sara, Mirta y Olga con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de los Flores.

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Teresita Rizo Patrón de Varela sus hijos Maria Lucrecia, Sergio Ratier, Silvia Beatriz y sus respectivas familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Mili rogando pronta resignación para sus seres queridos.

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Su cuñada Luchy, s hijos, nietos y bisnietos, participan con profunddo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de los Flores.

ARANDA, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hermanos Federico , Dante , Maria De Los Ángeles, Graciela Del Valle hnos políticos y sobrinos nietos y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 hs Cement. LA Piedad SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787 .

BARRAZA, JUANA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Señor, concédele paz y resignación a quiénes hoy, sufren su ausencia y que brille para ella la luz que no tiene fin". Rectoría, personal administrativo, Profesores, Personal de Maestranza del CENS Nº 2 participan y acompañan en su dolor a su compañera y amiga, profesora Graciela Bravo, por el fallecimiento de su madre Juana Blanca Barraza.

BRIZUELA DE ÁLVAREZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 11/4/18|. Su esposo Martin Álvarez, sus hijos Alejandro, Norma, Diego, Soledad, Cristina, Martín, Fernanda Álvarez; sus hijos políticos, nietos y bisnieta participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Maco.

BRIZUELA DE ALVAREZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hijos Alejandro, Norma, Diego, Soledad, Cristina, Martin, Fernanda Alvarez sus hijos políticos nietos y bisnieta y de mas familiares Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cementerio de Maco.Cob Caruso Cia Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787 .

BRIZUELA DE ÁLVAREZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 11/4/18|. La comunidad Educativa de la Escuela Nº 32 Pedro Firmo Únzaga acompaña en el dolor a la seño Norma Álvarez, por el fallecimiento de su madre. Ruega una oración en su memoria.

CAMERANESI, YNES MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Silvia Graciela Llugdar e hijos participan el fallecimiento de la tía de su hija política y cuñada Analía, hacen llegar sus condolencias a toda la familia y ruegan oraciones en memoria de Ynes.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Marcelo Espeche y Ana Maria Bruchmann acompañan con oraciones a sus hijos, madre y demás familiares. Dios le dé el descanso eterno.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Silvia Llavar, sus hijos Enrique Miguel y familia y Eugenia Maria Miguel y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia.

DAUD, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Arq. Bernardo Santillán, sus hijos Jimena, Bernardito y Martina participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus queridos amigos Cecilia y Felipe, y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su hermano Luis René, su cuñada Gladys, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Enrique, su cuñada Berta, sus sobrinos Enrique y Daniela y sus sobrinos nietos Matías, Macarena y Jazmín participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Juancito: Hoy la flia se reunió para despedirte y sentimos que nos sacaste la ultima foto y nos dijiste adiós". Sus primos Lucho y Nena Buitrago, sus hijos Carlos, Walter, Rodrigo y flia; Romina y flia. Acompañamos con dolor a la familia, lo recordaremos con cariño.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Norma Buitrago de Mema y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo por su eterno descanso en paz

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Decimos adiós a una gran persona, buen vecino, nunca lo olvidaremos. Máximo Espíndola y flia acompañan a su familia en esté doloroso momento.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Don Estanciero llamado así cariñosamente tantas fotos tomadas por usted en momentos importantes de nuestras vidas. Excelente persona gracias. Norma y Kike Espindola y sus respectivas flias acompañan con inmenso dolor su partida.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. La comunidad de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy participa con profundo dolor el fallecimiento el padre de Guillermo y María Eugenia Estanciero, encargados del Buffet del DASS. Se ruega una oración por su descanso eterno.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Los compañeros de su hijo Paco: Fidel, Mauro, Goyo, Negro, Juan, Chueco, Pedro, Oscar, Rubén, Polo, Gustavo, Axel, Manuel, Santiago, Eugenia y Gastón participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. El grupo de ex docentes jubiladas de la Escuela José Hernández Nº 231 y Jardín de Infantes Nº 60 participan con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Eve y ruegan oraciones en su memoria.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Recíbelo Señor en tu Reino". Su ahijado y sobrinos Dante, Mario, Andrés Mónica Martínez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. La CD. Y socios del Club de Los Abuelos de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento de su socia, Sra. Hebe Luz del V. Buitrago. Rogando oraciones en su memoria.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano, sus hijos y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Pochita Buitrago, rogando al Sr. lo reciba en su seno y brille para él la luz que no tiene fin.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. El Señor lo llamó para recibirlo en su morada de luz y paz. Gringo y Morocha Bonzini y flia; Cecilia y Cristina Bonzini . Acompañan a la fli en este doloroso momento.

ESTANCIERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios " Sus vecinos y amigos Roberto Gomez, Amanda Bouché de Gomez y sus hijos Marcela, Micaela y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

ESTEVE, JAIME LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/4/18|. ASEC Asociación Santiagueña Solidaria con el Enfermo de Cáncer participa el fallecimiento del hermano de Teresa Esteve, integrante de su comisión directiva. Esta ONG acompaña a Teresa y a toda la familia Esteve - Deltrozzo, rogando una oración en su memoria.

GÓMEZ, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció 5/4/18|. "Felices los puros de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Compañeros y amigos de su hermano Carlitos y de sus primos Luis y Cecilia de la Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga participan con profundo dolor su fallecimiento, Ariel González, Adriana Ramírez, Ayelén Quiroga, Carla Páez, Fátima Díaz, Ivana Sandez, Yanina Paz, Natalia Moglia. Gabriela Gallo, Mariana Sayago, Diego Biondi, Mariana Sandez, Mirta Cejas, Enrique Bellido, Pablo Vega, Mabel Gerez, Viki Montenegro, Isabel Villalba, Ramiro Lemos, Elba Rojas, Mario Giménez, David Cordero, Víctor Gerez, Carlos Gallo, Leticia Martínes, Rita Robles, Lucía Juricich, Vilma Salvatierra. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció 5/4/18|. Nos unimos en estos momentos de dolor, esperando que Dios fortalezca sus corazones para afrontar esta dura situación. Ariel González, su esposa Roxana Castellano y sus hijos Lourdes y Benjamín acompañan a su hermano Carlitos y a sus primos Luis y Cecilia. Ruegan una oración en la memoria de Walter.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor el fallecimiento de su querido vecino y amigo. Ruegan una oración en su memoria.

LEDEMAS, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció 7/4/18|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. La comunidad Educativa de la Escuela Nº 236 "Hellen Keller" compañeros de su tía Yolanda Díaz Almiranda participan con profundo dolor, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SILVA DE FERREYRA, ALBA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Sus hijas: Viviana y Edith, sus nietos: Samira, Geronimo, Luisina, Victoria, Gastón, Martín, Matias y Benjamín, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seguros S A EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA DE FERREYRA, ALBA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|.

Personal Directivo, docentes y de maestranza, participan el fallecimiento de la madre de la docente y compañera Prof. Viviana Ferreyrra,

SILVA DE FERREYRA, ALBA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Tu cuñado Silvio Ferreyra y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SILVA DE FERREYRA, ALBA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Tía querido que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno " Su cuñada Nina, sobrinos Daniel, Maria Rosa, Suzana y Juan Ferreyra con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Su esposa Estefanía Romano, padres Miguel Urtubey, Marcela Formini; hnos. Andrea, Martín y demás familiares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementl La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 390 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Sus tíos Edith, Edgardo y José Ricardo Urtubey, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en Paz.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Siempre te recordaré, como la gran persona que fuiste. Con mucho cariño y respeto. Mario Marnero.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los amigos de su hermano Martín: Alfonso, Exequiel, Héctor, Casti, Gastón, Fede, Fernanda, Virginia, Mariana y Laura lo acompañan en este doloroso momento, al igual que a toda su familia. Que descanse en paz.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Norma Debar, Mabel Cufré, Zulma Reimondi, Olga Quiroga, Myriam Torres, Magalía Miranda, Ana María Domínguez, Divina Fernández, Miriam Saracho y Norma Bravo participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan doloroso momento.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE Falleció el 10/4/18|. Luis Cesar y Titi Urtubey e hijos Luis, Marcela y Santiago con sus respectivas familias. Acompañan a padres, hermanos y abuelos en tan tristes momentos.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Silvia Luna y Eduardo Juri participan el fallecimiento del hijo de Marcela y la acompañan en el dolor ante irreparable pérdida.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Graciela Bulnes de Sleibi y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento. Acompañan a su mamá Marce en tan difícil momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. ¡Habitare por largo tiempo en la Casa del Señor! Carolina Elli, Gringa, Raúl y familia; Roque Ceballos expresan, sus condolencias a su tía Clementina , sus hijas e hijos y demás familiares al cumplirse nueve días de su fallecimiento . La misa se oficiara en colegio San José a las 7 hs. Se ruega una oración a su memoria.

BASUALDO, RICARDO ALBERTO (Boyo) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Su esposa Celia, sus hijos Yanina, Matías y Walter; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse 1er. aniversario de su fallecimiento.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Su esposa María Patricia Maldonado, hijos Darío, Fernando y Paola y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Inmaculada, a cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GIANGRECO DE TOLOSA, CONCEPCIÓN ELIZABETH (Pochy) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Querida hermana… hoy se cumple dos años que te fuiste al Reino del Señor y el tiempo ha hecho que el vacío que dejaste duela un pozo menos, pero nunca lo llenará. Dejaste un vacío inmenso en nuestras vías. Ayúdanos a superar nuestras debilidades y muéstranos el camino hacia la felicidad verdadera. Tu hermano Teddy, hijos Pablo, Lorena invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

LAMI, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Su hijo Sosa Marcos Daniel, invita a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento.

RAMÍREZ, GUSTAVO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/02|. Su hijo Augusto y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Santuario Santa Rita, al cumplirse 16 años de su fallecimiento.

REINIERI, ÁNGEL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Su hijo Javier Reinieri y sus hermanas Marcela y Muñeca Reinieri invitan a la misa hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

VÁZQUEZ, SEBERA EDELMIRA (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/12|. Madre, ya han pasado seis años, de tu partida al Reino Celestial, sin embargo el dolor de no tenerte con nosotros sigue siendo inmenso. Las palabras no alcanzan para expresar nuestro amor. Descansa en los brazos del Señor. Tu hija Elsa Liliana Correa, sus nietos Luis Ariel, José Eduardo, Pedro Fernando, Natalia, Liliana, Víctor Facundo, tus bisnietos y tataranieto invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia Catedral, a las 20.30 hs. Brille para ti la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIO, FANYA CRISTINA (q.e.p.d.) Faleció el 10/4/18|. Su esposo Hugo Rubén Salegas, sus hijos Marita, Andrea, Erik; hijo pol. Darío, nietos Ignacio, José, Victoria part. el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Esperanza - Clodomira ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. "Rogamos al señor que lo reciba a su lado en paz y lo colme de bendiciones" La comunidad de la Escuela N° 814 "Paula A. de Sarmiento" participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Zulema Bravo. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE NÚÑEZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/4/18|. su hermana Nilda E. Cejas, su esposo Carlos D. Correa, hijos, hijos politicos. Ruega una oración en su memoria.

CEJAS DE NÚÑEZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/4/18|. Su hermano Pedro A. Cejas, su esposa Rosa Melián, hijos, hijos políticos, su hermana Delia Cejas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Faleció el 11/4/18|. Su esposo Enrique Díaz, hijos Milagros, Rita, Matías; h. pol. Gustavo, nieto Maxi y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11, casa de duelo Coronel Rivadavia 422. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMERO, REINA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hijos Cristian, Rafael, Marcela, Sebastián, hijos políticos Alejandro, Silvia, nietos y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 17 hs Cementerio La Misericordia. Cob. Norcen.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, ROSA ISABEL (Moya) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Su hija Juana del Valle Coronel, su yerno Mario Gorostiaga y nieto Jorge Luis Gorostiaga y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos son velados en la localidad Abra de Martirizado, Dpto. Río Hondo.

FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Sus hijos Sergio y Mario, hijas políticas Paola y Patricia, nietos Facundo, Matías, Valentina, Belén, Juan Pablo y Nacho, su hija el corazón María Ester participan con dolor su fallecimiento y que sus restos están inhumados a las 9 en el cementerio de La Aguada. Serra Serv. Sociales SH. Las Termas.

FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Armando, María Cristina e hijos Gastón, Macarena Laplana, Gabriela, Carlos y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su vecina y amiga. Las Termas.

GIMENEZ VDA. DE NEDIANI, DOLORES ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Elia Giménez de Ávila e hijos Ing. Edgardo, Walter René, Ariel Sdin y Eliana Isabel Ávila con sus respectivas familias. Se ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA, EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Sus hijos Zulema, Dulio, Carlos, Héctor, Eva y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar Dpto Robles Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros. SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Su tía Tomasa Juan de Jorge. Su primos Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gabi, Juanchi y Fernando Jorge con sus respectivas familias lamentan profundamente la desaparición física de esa gran persona, ejemplo de vida. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Norma Saad, sus hijos Antonio, Carlos y Yesmín Llebeili, hijas de Ricky Llebeili, Ema Anauate y flia. Acompañan con profundo dolor a su esposa, hijos, a Alfonso Nassif y demás familiares, rogando el consuelo de sus seres queridos. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, SANTIAGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Francisca Abraham de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys Caamiña, sus nietos Paco y Chicho Diosquez y Pupi Llanos participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Eduardo Nassif y demás familiares en este duro trance.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Su tía Norma Saad, sus hijos Antonio, Carlos y Yesmín Llebeili,y sus respectivas familias, hijas de Ricky Llebeili participan con profundo dolor el fallecimiento de Olguita y acompañan en su dolor a sus hermanos Antonio, Lidia, Margarita y demás familiares. Dios les de resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Querida "tía Olguita" que e Señor te reciba en sus brazos y que sus tu sonrisa siga brillando. Sus sobrinos Marcela Elías de Saad, Nahiara Saad, Zahira Saad, Nahim Saad y Yael Saad participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno " Sonia Cabello, Alejandro Cabello y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus compañeros de promoción de la Escuela Normal del Centenario, despiden a la querida amiga Olguita y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Sus Amigas Ana Maria Vera Aguero de Bianchi y Maria Angélica Vera Aguero de Oneto y respectivas flias., acompañan a su flia. en estos momentos de gran dolor por tan irreparable pérdida de la querida Olguita. Ruegan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Olga, tuvimos la suerte de haberte conocido. Que Dios te conceda el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Ante tu inesperada partida a la Casa Celestial, enviamos nuestras condolencias a tus queridos hermanos: Dra. Lidia Tomé y Antonio, estimados amigos, como así también a tías y primos. Olguita que descanses en paz. Graciela Martínez y sus hijos Matías y Luciana María Romero Martínez.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor, recíbela en tu Reino y dale la paz que su alma necesita". Sus familiares Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Ana María Pons y Federico Ferreyra Pons participan con profunda tristeza su inesperado fallecimiento y acompañan a sus hermanos Lidia y Antonio en este momento de dolor.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Victoria Saadi y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan especialmente a Lidia e Ito, haciendo extensivo a los demás familiares.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Ruego al Altísimo de consuelo y resignación cristiana a Lidia y Antonio por la irreparable pérdida de Olguita. Amiga entrañable y muy querida, que Dios te de en el Cielo todo lo que nos has dado en este mundo. Nany Ibáñez y familia.

TOME, OLGA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Leila, Nadua, Carlos, Norma, Dominga Auat y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima y ruegan oraciones en su querida memoria

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SANTILLÁN, VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin" Hoy se cumplen dos años de tu partida querida Vanesa y la luz de tu sonrisa nos ilumina desde la Casa del Señor" Tuy tío Hugo Santillán y tu prima Marta Elena invitan a la misa que se oficiara en la parroquia San Isidro Labrador e Forres hoy a las 21 horas para rogar por su eterno descanso.

TORRES DE CABRERA, ROMELIA. (Suca)(q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su hijo Emanuel Cabrera, Lily, sus hermanas Chicha y Sara. Invitan a la misa que se realizara en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto hoy a las 20hs.