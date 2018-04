Apertura, Torneo del Interior B y Argentino Juvenil, en la agenda

12/04/2018 -

La cuarta fecha del Torneo Apertura, la última presentación de Santiago Lawn Tennis en la fase clasificatoria del Torneo del Interior B y el crucial partido del seleccionado M-18 para intentar permanecer en la Zona Campeonato del Argentino Juvenil, conformarán la agenda del fin de semana.

El Apertura tendrá una penúltima fecha de primera fase decisiva para ir definiendo los clasificados a la Zona Campeonato en la segunda fase. La actividad arrancará el viernes por la noche, cuando Lawn Tennis A reciba a Unse en atractivo duelo de puntero y 3º de la Zona B.

Torneo Apertura, Zona Campeonato. Viernes 13: Lawn Tennis A vs. Unse. (22.00). Sábado 14: Fernández RC vs. Santiago Rugby A (14.30); Old Lions B vs. Olímpico B (15.00); Amigos Fdez. vs. Santiago Rugby B (16.30); Old Lions A vs. Olímpico A (16.30) y Añatuya RC vs. Lawn Tennis B (17.00). Zona Interior 1. Sábado 14: Old Lions Rojo vs. Loreto RC (15.00). Domingo 15: Termas RC vs. Dorados (15.00)

Torneo del Interior B. Sábado 14, 15.30: Santiago Lawn Tennis vs. Aranduroga (Ctes.).

Campeonato Argentino Juvenil. Sábado 14: Santiago vs. Rosario (en Santa Fe).

Juveniles: Sábado 14: Santiago Lawn Tennis vs. Añatuya (12.30 en M-1 y 14.00 en M-2); Old Lions vs. Santiago Rugby (9.30 en M-15 y M-16 y 11.00 en M-2).