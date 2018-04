Juzgan un "disparate" injerencia del macrismo

12/04/2018 -

El presidente del Consejo Nacional del PRO, el senador Humberto Schiavoni, consideró como "un disparate" pensar que el presidente Mauricio Macri tuvo injerencia en el fallo de la jueza federal María Servini que determinó la intervención PJ nacional.

"No tiene nada que ver, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Es probable que (el presidente del PJ, José Luis) Gioja esté pensando con una lógica anterior", dijo Schiavoni.

"Este gobierno no tiene ningún tipo de injerencia ni se mete con las decisiones de la Justicia, solamente colabora en lo que le corresponde institucionalmente", añadió.

"No tengo opinión, no me corresponde tener opinión, somos respetuosos por un lado de la vida interna de los otros partidos, y por otro lado somos respetuosos del accionar de la Justicia", agregó.