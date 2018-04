"Sueño estar en la selección"

Fotos EN ALZA. El arquero de River atraviesa un gran momento, por lo que sus chances de ser convocado por Sampaoli crecieron considerablemente.

12/04/2018 -

Franco Armani, arquero de River Plate que pasa por un gran momento, aseguró que sueña con "jugar el Mundial" de Rusia con el seleccionado argentino y también con "ganar la Copa Libertadores de América" con los Millonarios.

Armani espera el llamado de Jorge Sampaoli para el seleccionado que irá al próximo Mundial, aunque sabe que no será fácil.

"Primero estoy contento por el presente y disfruto el día a día de estar acá en River. Después están las ganas y el sueño de estar en la Selección. Trabajo y me esfuerzo para eso. La ilusión está intactas", expresó.

"Puede ser que me juegue en contra no haber hecho el proceso de la Selección ni atajar en Europa, pero seguiré trabajando para tener esas posibilidades. Tengo el sueño de estar. Mantuve el nivel en todos estos años y lo sigo haciendo. No hay que conformarse. Acá el secreto es el trabajo, es el resultado que te hace mantener el nivel", añadió el arquero.

Armani aclaró que "no hablé con nadie. No estoy al tanto de las charlas con Sampaoli. Un llamado de él sería muy importante y muy grato, pero nadie habló". Con respecto a si podría tener la nacionalidad colombiana y jugar el Mundial para el seleccionado que dirige José Pekerman, Armani explicó: "el tema de la selección colombiana es así. Yo empecé los trámites de nacionalidad el año pasado por mi señora, que es colombiana, y mi futuro es vivir ahí. Por eso, no me comuniqué con nadie de Colombia".

"Lo mío es el día a día y pensar en River, esa es la realidad. Y también creo que estando acá las posibilidades de jugar en la Selección argentina están más cerca. Pero aunque espero la oportunidad no pienso más allá", manifestó. "Si tenés un buen nivel acá te pueden llamar, la liga colombiana no es muy competitiva. Creció mucho, pero todavía hay diferencias. Igualmente a mí me sirvió para mostrarme y encontrar experiencia", agregó.

Armani es oriundo de Casilda, Santa Fe, como Jorge Sampaoli, y consultado sobre esta vecindad, el arquero contó que "en Casilda es todo cerca".

"Varias veces nos cruzamos con Jorge y nos saludamos. Tenemos relación por ser de la misma ciudad, pero hay que separar las cosas y tener paciencia, que todo llega", expresó.

Sobre los elogios que recibió de ex arqueros como Ubaldo Fillol y Nery Pumpido, Armani expresó que "agradezco las cosas que se dijeron. Que lo diga el ‘Pato’ Fillol es muy lindo y me incentiva a seguir trabajando. Le quiero dar las gracias". En relación a su actuación frente a Defensa y Justicia en la última fecha, en la que River ganó 3-1, Armani aclaró: "la atajada más difícil fue la de volea", al tiempo que comentó que logró adaptarse rápido al equipo dirigido por Marcelo Gallardo. "El arco de River es un desafío y lo tomé. Por suerte me adapte rápido. El grupo y el cuerpo técnico me ayudaron y eso suma mucho. Te ayudan a pararte en el arco con la mente fría", sostuvo.

El arquero aclaró que en Atlético Nacional "venía con un estilo de juego similar, porque los defensores jugaban muy adelante y eso me sirvió al venir acá".