Fotos Un prófugo fue al Juzgado a presentar un escrito de su abogado y quedó detenido

12/04/2018 -

Un sujeto que reside en el barrio Las Violetas de la ciudad de Frías quedó detenido cuando presentaba un escrito de su abogado en la Oficina de Gestión de Audiencia y fue reconocido. Estaba prófugo de la Justicia desde hacía nueve meses cuando fue declarado en rebeldía y fue pedida su captura. En la Unidad Fiscal, el imputado cuenta con tres legajos de investigación inconclusos porque nunca se presentó ante las insistentes notificaciones enviadas por la Fiscalía. Ante esta situación, la magistrada declaró su rebeldía y captura. Según revelaron durante la audiencia realizada ayer, en el primer legajo se lo acusa de cometer el delito de lesiones leves calificadas y amenazas agravadas a su esposa, puesto que el 9 de enero del año pasado, la interceptó en la ruta nacional 157. Allí discutieron y la agredió físicamente. Luego la amenazó de muerte y la llevó a una zona montuosa. Pero la policía llegó a tiempo y logró auxiliarla. En el lugar secuestraron una navaja. En marzo del mismo año tras haber recuperado la libertad, nuevamente cometió un delito. Sus hijas menores intervienen ante la agresión física que estaba recibiendo su madre. En la gresca ellas también resultaron lesionadas y amenazadas. El último legajo data del mes de mayo pasado. Esta vez, la agresión fue mayor. La mujer tuvo que soportar lesiones graves provocadas por el accionar del agresor, que fueron constatadas por el médico que diagnosticó cuarenta días de curación. La policía junto a la fiscal Natalia Simoes pudo constatar la sangre que había en distintas partes de la habitación, a raíz de la golpiza que recibió la víctima. El imputado (42) no pudo ser encontrado por la policía. Tampoco se presentó a las citaciones emanadas de la Justicia, por lo que en el mes de junio, ante el pedido de la Fiscalía, la magistrada ordenó la rebeldía y captura. La Dra. Simoes manifestó que en el informe psicológico practicado a la víctima presenta violencia psicológica, ambiental, sexual, vínculo de pareja disfuncional, y su probabilidad a ser agredida nuevamente es de riesgo alto. En cuanto a las adolescentes, hijas de ambos, en la entrevista psicológica se desprende que las menores presenciaron escenas de extrema gravedad, temen por la integridad física de su madre y se encuentran afectadas emocionalmente. En cuanto al imputado, se supo que tiene ideas persecutorias, desconfianza en todo, ideas esquizoides, emoción patriarcal machista, y reacciones agresivas que generan desbordes en la conducta. Finalmente la Dra. Natalia Simoes solicitó la prisión preventiva por el término de ley. La Defensa particular del imputado solicitó la libertad de su defendido. Sostuvo que no estaba prófugo porque se encontraba trabajando en relación de dependencia de la Municipalidad de Frías y buscaba todos los días a su hija de la escuela. Luego de un cuarto intermedio, la jueza de Control y Garantías, Dra. María Gabriela Nuñez de Cheble, ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley, pero se deberá revisar a los seis meses.