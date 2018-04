Cornejo se quejó de que el Gobierno tomó "un montón de decisiones" sin consultar a la UCR

12/04/2018 -

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, apuntó contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por no repatriar su dinero, al tiempo que afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri tomó "un montón de decisiones" en las que el radicalismo no fue consultado.

Al participar de un almuerzo del Rotary Club en el hotel Sheraton, el gobernador de Mendoza también dijo que el diputado Martín Loustau debe tener un rol "protagónico" en Cambiemos y rechazó las denuncias de Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, al considerar que pensar que el presidente de la Corte es "un mafioso" es "una respuesta de una republiqueta bananera".

Al referirse a Aranguren, Cornejo consideró que no traer sus fondos al país con el argumento de que "no hay credibilidad" no ayuda "a salir del populismo y avanzar al camino de la normalidad".

Al responder preguntas del público, el jefe radical se refirió al supuesto reclamo de saber "por dónde va el gobierno" que trascendió en algunos medios que le había hecho a Macri en la reunión de Cambiemos del lunes pasado.

Sostuvo que esa frase no existió, pero dijo que sí es "cierto" que "se tomaron un montón de decisiones en las cuales" su partido no fue "consultado".

Del encuentro participaron varios dirigentes radicales de Santiago del Estero.