Copa de Plata del Ascenso

12/04/2018 -

Esta noche comenzará a jugarse la Copa de Plata del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Polideportivo Nº 2, Estudiantes Terciarios vs. Clasificados en Santiago.com (Cheín e Ibáñez); en Villa Constantina, Bosco Unidos vs. Indumentarias Rafa (Jorge y Palomo); en Mariano Moreno, Los Colorados vs. Los Profesores (Bucci y Torres); en Huaico Hondo, Bº Newbery vs. Juveniles de Coronel Borges (Campos y J. Regatuso).

Warriors y Juan Pablo II quedaron clasificados para la segunda serie.