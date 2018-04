Independiente BBC debuta en playoffs

Fotos FUNDAMENTAL. Alejandro Spalla es clave para Independiente, porque aporta en las diferentes facetas del juego.

Independiente BBC está listo para afrontar la etapa más linda de la competencia. Esta noche, enfrentará a Talleres de Tafí Viejo, en el primer juego de los playoffs de octavos de final de la Liga Argentina.

El equipo de Javier Montenegro intentará sorprender a su rival esta noche para adelantarse en la serie y revertir la ventaja de localía, que favorece al conjunto tucumano.

En la fase regular se enfrentaron en seis oportunidades, con dos victorias de Independiente, una de ellas en el estadio La Leonera, que será el escenario del juego de esta noche.

Talleres será un rival duro, en virtud de que tiene jugadores de jerarquía como los estadounidenses Lyonell Gaines y George Valentine, pero sobre todo porque es un equipo combativo.

Alejandro Spalla sabe que no será fácil, pero confía en sus compañeros. "Creo que con Talleres va a ser duro. Sabemos cómo juegan y cómo presionan todo el partido. Hay mucho corte y no dejan jugar, pero también es cierto que cuando le encontramos la vuelta le pudimos ganar en su cancha. Estamos con todas las ganas de seguir en este camino, el equipo está unido, está bien, y por qué no soñar con la siguiente fase de los playoffs", opinó el alero cordobés.