A cuatro puntos de la salvación

Fotos CLAVE. Si Mitre gana el domingo, se aseguraría al menos un partido desempate en caso de darse otros resultados.

12/04/2018 -

La derrota ante Sarmiento en Junín el sábado pasado, trajo algo de preocupación para Mitre. Pero a la luz de los resultados que se dieron después, el equipo de Arnaldo Sialle sigue dependiendo de sí mismo para quedarse en la B Nacional. Y con buenas perspectivas de lograrlo.

Al certamen le restan tres fechas, es decir nueve puntos en juego, salvo para Juventud Unida de Gualeguaychú, Quilmes y Boca Unidos de Corrientes, que deben quedar libres y sólo disputarán seis unidades.

El Aurinegro necesita cosechar un mínimo de cuatro puntos para no depender de ningún otro resultado y asegurar su permanencia en la B Nacional. Es que con esa cifra llegaría a un promedio de 1.333, el cual le asegura tener al menos cinco equipos por debajo (Deportivo Riestra ya descendió, por lo que resta determinar cinco descensos más), más allá de que estos sumen todos los puntos que le restan disputar. Y lo bueno es que, de los nueve que tiene el elenco del 8 de Abril por jugar, seis serán en condición de local.

En el caso de que el Aurinegro no logre cosechar esa cifra, tiene la chance de salvarse con dos o tres puntos, pero en ambos casos ya pasa a depender de otros resultados.

En el caso de cosechar tres unidades, Mitre quedaría con un promedio de 1.292. Con eso supera a Boca Unidos y Estudiantes, por más que los correntinos cosechen los seis que le quedan y que los puntanos consigan los nueve que deben jugar. Entonces Mitre debería superar a otros tres equipos. Son muchas las combinaciones, pero la más factible es que ni All Boys ni Flandria sumen sus 9 puntos y que además Quilmes consiga no más de dos de los seis que le quedan (con tres se produciría un empate).

Si Mitre suma solamente dos puntos, las combinaciones de resultados que necesitará para zafar del descenso son mucho más complejas, porque su promedio sería de 1.250 y con eso ya no supera a ninguno. Necesitará entonces que Flandria no sume más de cinco, que Boca Unidos no sume puntos, que Estudiantes no sume más de cinco y que All Boys y Quilmes no sumen más de uno cada uno.

El peor escenario para el Aurinegro será el de cosechar un punto o ninguno, ya que en cualquiera de esos casos perderá la categoría, independientemente de los otros resultados.

Depende de sí mismo

Lo bueno para Mitre es que es uno de los equipos que dependen de sí mismos para zafar. La lucha por la permanencia es tan pareja que, de los 25 equipos que juegan la BN, solamente nueve ya zafaron del descenso. Uno ya descendió y los otros catorce pugnan por evitar quedar entre los cinco que descenderán.

Y de esos catorce equipos, hay nueve que dependen de sí mismos. Y uno de ellos es Mitre. Los otros son: Quilmes (necesita 4 de 6), Independiente Rivadavia (9 de 9), Nueva Chicago (6 de 9), Los Andes (6 de 9), Villa Dálmine (4 de 9), Instituto (3 de 9), Deportivo Morón (3 de 9) y Agropecuario (1 de 9).

En la próxima fecha, Mitre recibirá a un rival directo como lo es Villa Dálmine, que también necesita cuatro puntos para no depender de ningún resultado. En la penúltima fecha, visitará a Gimnasia de Jujuy (salvado, pelea el ascenso) y en la última será local de Los Andes (otro rival directo).