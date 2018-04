Mariah Carey reveló que hace 17 años lucha contra el trastorno bipolar

12/04/2018 -

En el 2001, Mariah Carey recibió el peor de los diagnósticos. Tras una descompensación física y mental, los médicos concluyeron que padecía de un trastorno bipolar, y ella no podía terminar de creerlo. Por eso, demoró en iniciar un tratamiento, se mantenía aislada, irritable, en una suerte de "negación total", según lo reveló durante una entrevista con la revista People. Sobre cómo empezó a percibir que algo realmente andaba mal, Mariah recordó que sufría de insomnio, pero no de la falta de sueño normal, sino de horas de sueño invertidas en trabajar sin cesar. "Estaba irritable y con un miedo constante de decepcionar a la gente. Resulta que estaba experimentando una forma de manía. A veces de la nada golpeaba una pared", remarcó a la publicación internacional. Carey había iniciado una etapa que ya no podía ocultar. Comenzó a sentirse sin energía, sola y triste. Su físico y su mente le hicieron saber que ya no podía más con aquella situación. Fue entonces, cuando inició un riguroso tratamiento. "Era una carga demasiado grande y ya no podía seguir. Busqué y recibí tratamiento, me rodeé de gente positiva y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música", señaló y agregó: "Me siento cómoda hablando sobre mi lucha contra esta enfermedad, que no tiene que definir quien sos. Me niego y no permitiré que me controle".