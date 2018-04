Carolina Peleritti: "Cantar es una gran desnudez"

12/04/2018 -

A pocos días de iniciar un ciclo de conciertos folclóricos, en Buenos Aires, la también actriz, Carolina Peleritti definió al hecho de cantar como "una gran desnudez" y explicó que ese fue el motivo por el que decidió abordar esa faceta muchos años después de hacer su aparición como modelo, a pesar de los largos años de preparación.

"Cantar es una gran desnudez, por eso tardé tantos años en hacerlo. Siempre, lo que más quise, era cantar en vivo. Me encanta. Me gusta morder el polvo con lo que está sucediendo. Y todo este tránsito por diferentes espacios escénicos me trajo hasta el hoy, a poder elegir la música como forma de expresión", dijo la artista a Télam, quien ya visitó en varias oportunidades Santiago del Estero y participó en la tradicional marcha de los bombos del año pasado.

A pesar de haber iniciado estudios de canto a los 18 años, cuando en los 90 brillaba en las pasarelas como modelo, y de haberse lanzado hace una década, impulsada por el destacado charanguista Jaime Torres, Peleritti se definió como una artista "en construcción".

"Hace 10 años que canto y para mí todos estos años fueron un descubrimiento de mí misma haciéndolo, una búsqueda de mí misma. Yo estoy en construcción. No hay algo terminado, porque uno va creciendo a medida que va haciendo", explicó.

En su nuevo ciclo presentará canciones de Raúl Carnota, Peteco Carabajal, quien estará de invitado en una de las fechas, Moncho Miérez, Chango Rodríguez, Jorge Marziali y Francisco Martino, entre otros autores.

"Desde el año pasado estoy con esta formación en dúo, que es muy exigente. Juan Pablo (Ferreyra, guitarrista) es un gran músico y un gran compañero, así que hay un gran equilibrio entre la guitarra y la voz", dijo.

"Va a ser una cosa muy de raíz. Hay temas conocidos, de Carnota o Peteco, pero también de otros autores no tan conocidos, que a mí me encanta mostrar. Son joyas, a veces tonadas muy antiguas que hacen que la gente se reencuentre con esta música", detalló la artista.

En diálogo con la agencia de noticias, la cantante explicó las bondades de realizar un ciclo en vez de una sola presentación. "Con un ciclo uno tiene posibilidad de ir probando diferentes cosas, de crecer en los distintos shows. A mí me gustan los ciclos porque no es una fecha en donde uno pone todo y termina ahí. A veces pasa que sale buenísima la fecha y te quedás con las ganas de más. También está la posibilidad de que crezca gracias al boca en boca. Yo ya hice ciclos y está bueno. El público es distinto, hay distintos invitados, así que todo es movimiento".

La ligazón de Peleritti con el folclore nació gracias a su madre, quien la llevaba a ver a Mercedes Sosa, cuando tenía diez años.