Una fan acosó durante cuatro años al actor Arnaldo André

Arnaldo André publicó su primer libro, una "autobiografía" que se llama "Por lo que usted y yo sabemos", en la que, en uno de los diez capítulos, titulado "Una fan peligrosa", cuenta la historia de una admiradora que lo acosó durante cuatro años. "Pese a que los flashes tienen su encanto y que el afecto del público también es gratificante, quién lo va a negar, en 1974 empezó una historia con una admiradora que fue como un daño colateral que me produjo el éxito", relató el actor.

"No fue un romance ni mucho menos, jamás nos besamos. Ella me persiguió, me acosó... Se me aparecía de sorpresa, me hacía desplantes en la vía pública. Terminé encerrado, temeroso de verla. Jamás había dado a conocer esta historia, pero es momento de sacarla a la luz".

A la mujer la conoció por carta. "Un día recibí una carta de una señora que me hablaba de su soledad. Me dejó un teléfono para que la llamara la noche del 24 de diciembre. Me conmovió. Pasadas las doce de la noche, y después de saludar a mi familia, llamé".