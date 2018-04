Marta Lledó vuelve al teatro que la vio nacer artísticamente

12/04/2018 -

La concertista santiagueña Marta Lledó hará realidad su sueño de tocar en el teatro 25 de Mayo, un templo cultural donde se formó y forjó su carrera de la mano del maestro Franklin Ponce. Y el día glorioso para volver a esa sala será este sábado 21, a las 21.30.

Con un reconocimiento internacional, Marta despliega su virtuosismo en cada escenario del mundo donde se presenta, tal como lo hizo cuando tocó con Elton John en el Caesars Palace de Las Vegas o en majestuosos coliseos de Japón, China, Dubai y México.

Con esa experiencia que la reafirma, la hija del reconocido basquetbolista santiagueño Rafael Lledó presentará "Marta Lledó: concierto de piano y cuarteto".

En una entrevista con EL LIBERAL, la prestigiosa concertista resaltó: "Tocar en grandes teatros del mundo es muy bonito e importante, pero tocar en el teatro que lo ha formado a uno, donde me he criado y hay tanta historia de mi vida e ilusiones tejidas en esas paredes con el maestro Franklin Ponce, tiene un peso invaluable para mí. El teatro 25 de Mayo pesa mucho más que todos los teatros donde he tocado en el mundo".

Repertorio

En cuanto al repertorio, adelantó que será ecléctico. Interpretará tanto a Ludwig van Beethoven y Johann Sebastián Bach como también bandas sonoras de películas y latin jazz, pop, electrónica y tango.

En esta oportunidad estará acompañada por los músicos santiagueños Alejandro Galván (batería), Francisco Corvalán (percusión) y Anthony López (guitarra eléctrica, bajo eléctrico y canto).

"Hay una evolución interna muy grande en mí. Fíjese que estoy en el punto máximo de mi carrera y estoy haciendo este concierto en el teatro que me ha visto nacer y crecer. Yo, nací en la clínica que estaba al frente del teatro un 7 de noviembre, a las 11 de la mañana, día en que la Sinfónica de Tucumán estaba ensayando el primer concierto de Beethoven, el concierto con el que yo debuté, y con la misma orquesta, a los 14 años. Estos son los hilos que va atando el destino y como todo está íntimamente relacionado no solamente con lo importante sino con las cuestiones espirituales y afectivas", resaltó con gran orgullo.