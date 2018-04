Llega "La era de las máquinas espirituales"

12/04/2018 -

El grupo de divulgación científica propone a los bandeños para este sábado a las 20, en el Centro Social Sirio Libanés, la presentación y posterior debate del libro "La era de las máquinas espirituales" (The Age of Spiritual Machines), de Ray Kurzweil (1998), y las teorías sobre la inteligencia artificial que sustenta, pero desde otro punto de vista que el más ampliamente difundido hasta ahora, es decir, no de las máquinas con inteligencia propia, sino de la posibilidad de convertir en computadoras a los seres humanos.

Acerca de esta obra, se dijo: "No es una simple lista de predicciones, sino un profético programa para el futuro. A partir de 2020 y unos diez años más tarde, estaremos en condiciones de introducir información en el cerebro del ser humano, a través de canales neuronales directos. La distinción entre las computadoras y nosotros se habrá desdibujado hasta el punto que, cuando afirmen ser conscientes, no tendremos más remedio que creerles". Los organizadores señalaron: "Aquí concluimos cuánta razón tenía Stephen Hawking, sobre que debíamos temerle a la inteligencia artificial".