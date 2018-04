Con gran emoción, Flavio Mendoza confirmó que nació su hijo Dionisio

11/04/2018 -

"Ya estás en mi corazón grabado a fuego, Dionisio, hijo mío. Bienvenido a este mundo maravilloso. Quiero que seas honesto, generoso, solidario pero sobre todo que sea feliz, feliz", escribió el coreógrafo en su cuenta en Instagram.

Junto al mensaje, publicó una tierna imagen en la que se puede ver la marca del pequeño pie del bebé en su pecho.

Algunas horas antes, Mendoza había subido otra foto entrando al centro médico junto a Giselle, la mujer que gestó a Dionisio. "Aquí estamos ingresando con Giselle al hospital. Nervios pero viviendo el mejor momento de mi vida", había escrito.

A fines de marzo, antes de partir hacia los Estados Unidos, el bailarín había realizado un baby shower en el Palacio Lavalle junto a amigos y familiares. "El amor de mi vida será Dionisio. Haré lo posible para que sea la personita más feliz. A partir de su nacimiento, voy a vivir para él", contó ese día a Intrusos.

Respecto al nombre que eligió para el pequeño, Mendoza explicó, en el programa de Mirtha Legrand: "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa y él me decía 'los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan'. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego".

El coreógrafo trató durante muchos años convertirse en padre. Ya había hecho un intento a través del alquiler de vientre, pero sin buenos resultados. "Se hizo la primera transferencia pero fue fallida. Y ahora me agarra esa angustia, tengo un cag… terrible de hacer otra transferencia y que no prenda", dijo después de enterarse de aquella noticia.