Le hizo un asado a su perro para festejar los 15 años de vida

Fausta Velenzuela, es un policía santafecino que ama a su perro Rocko, y para su cumpleaño número 15, decidió regalarle un asado. El joven publicó en su Facebook un emotivo mensaje explicando el regalo que le preparó a su mascota: "Nunca comí sobras, pero hoy voy a comer las sobras de mi perro. 15 años cumple hoy. Más de un tercio de mi vida...Dirán Sos un loco facha!!! No importa... El se merece más de lo que pide día a día".

En su relato, Valenzuela cuenta como lo acompañó en su trabajo diario como policía, ya que ambos se conocieron en una comisaría: "Anduviste en en todos los patrulleros q anduve.. Guardias, recargos y ospe... No te importaba.. Tus ojos estrábicos cuando veía las balizas del techo de la patrulla... Allanamientos donde te sentabas en la puerta de la casa y no dejaban que ningún civil entrará.. Una vez un fotógrafo de grupo técnico se comió un mordisco por no llevar uniforme...así eras y sos vos siempre defendiendo borceguies lustrados o no..una vez en un clásico unión-colón se te ocurrió meterte a la cancha.. Y la máxima autoridad el árbitro Baldazi te acaricio la panza... Ese eras vos el perro policial, el que todo lo podía".

"Hermano hoy te cuesta hasta tomar agua o levantarte a la mañana.. Pero estamos juntos... Nuestro ritual cuando abro la puerta del auto cuando llego a casa.. Puedo tener el mayor de los problemas pero tu lengua en mi oreja me calma... El veterinario dijo q estas en tu último año de vida.. Tu riñones te juegan una mala pasada.. Pero vos estas siempre ahuyentando cuan Harry pase por la cuadra.. Todos estos años no llegó un impuesto a casa, el cartero no se te animaba: fiel a tu Neuquén 4825, fuiste, sos y seras mi guarda espalda de lujo", continúa Valenzuela.

"Siempre q mi lado... Lo único que siempre me pediste es estar a mi lado y que debes en cuando te heche un poco de comida por debajo del hocico... Tengo un solo pedido que hacerte, el ultimo... Que conozcas a mi primer hijo, yo se que te pido mucho por tu salud.. Pero falta poco... Quizás para vos que ves Facebook es una pavada lo que escribo.. Pero a mi me llena el alma... GRACIAS ROCKO POR ESTAR EN MI VIDA", concluyó el hombre.

