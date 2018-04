Se disputa la 5º fecha del Torneo “Humbi” González

Fotos Formación del Club Atlético Ramadita, uno de los animadores del torneo loretano.

LORETO, Loreto (C) Bajo la denominación de “Humbi González” se juega la quinta fecha de la Liga de Veteranos C-40 de esta ciudad, en el predio del Club Juan Bautista Alberdi, auspiciado por la Municipalidad de Loreto.

El programa es el siguiente: Bº Oeste vs Unión Obrera; Veteranos de Alberdi vs. Ramadita; Alberdi Juniors vs. Bº Chino; Hospital vs Lucas Colección; Mojarreros vs. Nueva Francia; Veteranos de Silípica vs. Palmeras; libre: Avenida.

En la cuarta fecha se registraron los siguientes resultados: Lucas Colección 3, Ramadita 0; Bº Oeste 1, Bº Chino0; Veteranos de Alberdi 1, Avenida 1; Hospital 1, Unión 1; Alberdi Junior 0, Nueva Francia 0; Mojarreros 0, Villa Silípica 1; Libre Las Palmeras.

Los dirigentes de la Liga de Veteranos se reunieron con el intendente de esta ciudad, José Luis Artaza, quien reafirmó su apoyo a la institución. A la vez, entregó un subsidio con el que se cubrirán gastos operativos del presente campeonato.