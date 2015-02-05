CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Abril 2018
A LAS 22.45 KARA PARA ASK.
Por El Liberal
13/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JRS
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 ¿QUE CULPA TIENE FATMAGÜL?
19.00 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 EL SULTÁN
22.30TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 KARA PARA ASK
00.30 STAFF
01.00 PARE DE SUFRIR
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
18.45 TELENUEVE CENTRAL
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
00.00 EN SÍNTESIS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. JUVENTUD UNIDA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.13 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
07.50 LA VIDA CONTINÚA
10.09 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
10.28 LEYENDAS DE PASIÓN
13.02 IN/MORTAL
15.19 NUEVAMENTE AMOR
17.21 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
19.43 IN/MORTAL
22.00 EL LOBO DE WALL STREET
TCM
07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.09 LA NIÑERA
08.34 LA NIÑERA
08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.49 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 8)
10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.39 LA NIÑERA
11.29 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
14.07 WATERWORLD
16.33 LÍMITE VERTICAL
18.28 ANACONDA
20.10 UNA SUEGRA DE CUIDADO
22.00 SELENA
TNT
06.20 LA ERA DEL ROCK
08.29 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA
LEYENDA
10.06 JACK Y JILL
11.48 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
13.23 LA MONTAÑA EMBRUJADA
15.13 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
17.22 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
19.53 LA PROPUESTA
22.00 2012
00.52 FRANCOTIRADOR
SPACE
06.17 JUGANDO SUCIO
08.33 ENTRE DOS FUEGOS
10.32 EL SANTO
12.51 EL CHACAL
15.18 ATRACCIÓN PELIGROSA
17.39 SHANGHAI KID
19.53 MUNDO SURREAL
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO.
CAPÍTULO 2
CINECANAL
10.07 CHICAS PESADAS 2
11.55 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
14.10 PELOTAS EN JUEGO
15.52 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3
17.52 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
19.42 BAJO LA MISMA ESTRELLA
22.00 TITANIC
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
RETRETA DE LA PLAZA
LIBERTAD
HOY, A LAS 20, EN EL CICLO
DE TANGOS, CIELO DUARTE Y
AUGUSTO VENTURO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
HOY, A PARTIR DE LAS 23,
SE PRESENTARÁ EL GRUPO
SANTIAGUEÑO DE ROCK
BOLSLLAVE BLUES.
EL SÁBADO 5 DE MAYO, A
PARTIR DE LAS 23, ÁLVARO
OTINETTI, DIEGO GÓMEZ, LOS
LUGONES Y LUCAS CÁCERES.
FERIA DE UPIANITA
SÁBADO 14, A LAS 19, RECITAL
DE SANTIAGO DÚO Y DANY
CARABAJAL.
EXPLANADA DE LA
MUNICIPALIDAD
SÁBADO 14, A LAS 21, EN EL
CICLO DE LA EXPLANADA, SE
PRESENTARÁ HYPNOSIS CON UN
REPERTORIO DE CLÁSICOS DEL
ROCK.
MALIBÚ
(AGUIRRE Y SOLIS)
SÁBADO 14, A PARTIR DE LA
MEDIANOCHE, SHOW EN VIVO
DE DUKI.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA
LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO
DE PIANO Y CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS) 13/04 -17:20 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
READY PLAYER ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 13/04- 18:30 (Cast)
READY PLAYER ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 13/04 -14/04- 21:30 (Subt)
00:20 (Subt)
PLOEY: NUNCA VOLARÁS
SOLO (2D): AVENTURA, ANIM.
(ATP) 13/04 - 16:10 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
13/04 -14/04-18:10 (Cast) 20:00
(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/04 - 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D): TERROR SUSPENSO (13
AÑOS) 13/04 -20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
COCO (2D): AVENTURA,
ANIMACIÓN (ATP) 13/04 - 17:30
(Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT) HOY AL 18/04 -
19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
13/04 - 14/04 - 22:00 (Subt) 00:10
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS ESTRENO
SUBTIT. 3D:20:00
CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL VIERNES
AL MIÉRCOLES)
SUBTIT. 2D: 22:30 (sólo jueves 12)
CASTELLANO 2D: 22:30 (DEL VIERNES
AL MIÉRCOLES)
VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS
ESTRENO SUBTIT.: 2D: 20:30-
22:40
CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
UN LUGAR EN SILENCIO APTA13
AÑOS
SUBTIT. 2D: 20:50- 22:50 (sólo jueves
12) / CASTELL 2D 20:50 -22:50
(DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS
DIAS)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS / CASTELLANO 2D
17:40- (TODOS LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS
DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS ESTRENO 26-04