CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Abril 2018

A LAS 22.45 KARA PARA ASK.

13/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JRS

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 ¿QUE CULPA TIENE FATMAGÜL?

19.00 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 EL SULTÁN

22.30TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.00 PARE DE SUFRIR


AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

18.45 TELENUEVE CENTRAL


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

00.00 EN SÍNTESIS


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. JUVENTUD UNIDA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.13 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES

07.50 LA VIDA CONTINÚA

10.09 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

10.28 LEYENDAS DE PASIÓN

13.02 IN/MORTAL

15.19 NUEVAMENTE AMOR

17.21 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

19.43 IN/MORTAL

22.00 EL LOBO DE WALL STREET

TCM

07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.09 LA NIÑERA

08.34 LA NIÑERA

08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.49 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 8)

10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.39 LA NIÑERA

11.29 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

14.07 WATERWORLD

16.33 LÍMITE VERTICAL

18.28 ANACONDA

20.10 UNA SUEGRA DE CUIDADO

22.00 SELENA

TNT

06.20 LA ERA DEL ROCK

08.29 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA

LEYENDA

10.06 JACK Y JILL

11.48 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

13.23 LA MONTAÑA EMBRUJADA

15.13 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

17.22 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

19.53 LA PROPUESTA

22.00 2012

00.52 FRANCOTIRADOR

SPACE

06.17 JUGANDO SUCIO

08.33 ENTRE DOS FUEGOS

10.32 EL SANTO

12.51 EL CHACAL

15.18 ATRACCIÓN PELIGROSA

17.39 SHANGHAI KID

19.53 MUNDO SURREAL

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO.

CAPÍTULO 2

CINECANAL

10.07 CHICAS PESADAS 2

11.55 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO

14.10 PELOTAS EN JUEGO

15.52 MI ABUELA ES UN PELIGRO 3

17.52 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

19.42 BAJO LA MISMA ESTRELLA

22.00 TITANIC

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

RETRETA DE LA PLAZA

LIBERTAD

HOY, A LAS 20, EN EL CICLO

DE TANGOS, CIELO DUARTE Y

AUGUSTO VENTURO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

HOY, A PARTIR DE LAS 23,

SE PRESENTARÁ EL GRUPO

SANTIAGUEÑO DE ROCK

BOLSLLAVE BLUES.

 EL SÁBADO 5 DE MAYO, A

PARTIR DE LAS 23, ÁLVARO

OTINETTI, DIEGO GÓMEZ, LOS

LUGONES Y LUCAS CÁCERES.

FERIA DE UPIANITA

SÁBADO 14, A LAS 19, RECITAL

DE SANTIAGO DÚO Y DANY

CARABAJAL.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

SÁBADO 14, A LAS 21, EN EL

CICLO DE LA EXPLANADA, SE

PRESENTARÁ HYPNOSIS CON UN

REPERTORIO DE CLÁSICOS DEL

ROCK.

MALIBÚ

(AGUIRRE Y SOLIS)

SÁBADO 14, A PARTIR DE LA

MEDIANOCHE, SHOW EN VIVO

DE DUKI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA

LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO

DE PIANO Y CUARTETO.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS) 13/04 -17:20 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 13/04- 18:30 (Cast)

READY PLAYER ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 13/04 -14/04- 21:30 (Subt)

00:20 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS

SOLO (2D): AVENTURA, ANIM.

(ATP) 13/04 - 16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

13/04 -14/04-18:10 (Cast) 20:00

(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/04 - 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D): TERROR SUSPENSO (13

AÑOS) 13/04 -20:30 (Cast) 22:30

(Subt)

COCO (2D): AVENTURA,

ANIMACIÓN (ATP) 13/04 - 17:30

(Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT) HOY AL 18/04 -

19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

13/04 - 14/04 - 22:00 (Subt) 00:10

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS ESTRENO

SUBTIT. 3D:20:00

CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL VIERNES

AL MIÉRCOLES)

SUBTIT. 2D: 22:30 (sólo jueves 12)

CASTELLANO 2D: 22:30 (DEL VIERNES

AL MIÉRCOLES)

VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS

ESTRENO SUBTIT.: 2D: 20:30-

22:40

CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

UN LUGAR EN SILENCIO APTA13

AÑOS

SUBTIT. 2D: 20:50- 22:50 (sólo jueves

12) / CASTELL 2D 20:50 -22:50

(DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS

DIAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS / CASTELLANO 2D

17:40- (TODOS LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS

DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS ESTRENO 26-04

 
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