El Anual se pondrá en marcha mañana

13/04/2018 - Dentro de un marco de gran expectativa, mañana se jugará la primera fecha del campeonato denominado Daniel “Kanky” Gonzales. Este certamen, que es organizado por la Liga Amateur de Fútbol Loretano, debió comenzar el fin de semana pasado, pero por razones climáticas se suspendieron todos los partidos previstos para la jornada inicial. De esta manera, mañana se pondrá en marcha de manera oficial una temporada que vendrá con muchas novedades. Los dirigentes de la institución loretana indicaron que este año la Liga de Fútbol Amateur de Loretano hará disputar el torneo Super Campeón, el que será jugado por el campeón del torneo Regular con el campeón de la liguilla. Esta definición se producirá en un único partido. En cuanto al predio en que se jugará la temporada 2018, también indicaron que habrá varias novedades al respecto. Programa Los partidos programados para mañana son los que se detallan a continuación: 1º Barrio 48 Viviendas vs. F.C.T.C.; 2º Defensores de Remanso vs. Colonia; 3º Los Bushcas vs. Mechero; 4º Alma y Vida Vs. Bº Oeste; 5º Los Pinchas vs. Jorge Newbery; 6º C.S.D. B. O vs. Defensores Libertad; 7º San Esteban vs. Bº Libertad; 8º Avenida vs. Alberdi; 9º Zona Roja vs. Palermo; y en el décimo encuentro se enfrenta el clásico del fútbol amateur loretano Albañiles vs Esquineros. Todos los encuentros de esta fecha se disputarán en el predio del club Unión Obrera a partir de las 12. 