Los Galgos fueron premiados por el torneo “Juan Ángel Noriega”

13/04/2018 - LAPRIDA, Choya (por corresponsalía Choya). Con un importante marco de público se disputó una nueva fecha del campeonato que coordina la Liga Choyana de Fútbol. Lo más destacado fue la premiación al campeón del certamen pasado, galardón obtenido por Los Galgos de Laprida que por segunda vez consecutiva se adjudica esta competencia. Además se entregaron las distinciones a los equipos y jugadores más destacados. La coronación fue presidida por el secretario de la comuna de Laprida, Hugo Díaz. Allí se entregó el premio mayor al campeón. El subcampeón fue La Juve (Estación La Punta). Como mejor jugador se distinguió a Carly Romero y valla menos vencida Alejandro “Gato” Noriega, ambos de Los Galgos. Para este domingo desde las 9 en el Club Villa La Punta se programó la cuarta fecha del actual certamen. El programa es el siguiente: El Norte y San Ramón (completarán los 28 minutos que quedaron pendientes de la semana pasada) luego lo harán Los Galgos vs. Casas Blancas; Atlético Laprida vs. Atlético Choya; Los Power vs. La Juve; Arsenal vs. Los Leones; El Norte vs. El Rejunte y Villa La Punta vs. San Ramón.l