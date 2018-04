Esta noche se pone en marcha la novena fecha en el Parque Municipal Frías

13/04/2018 - CHOYA, Choya (C) Esta noche, a partir de las 20 horas, se disputarán un nuevo capítulo del campeonato organizado por la Liga de las Instituciones de Frías. Como ya es habitual, las emociones tendrán como escenario principal las instalaciones del Parque Municipal de la Ciudad de la Amistad. El programa completo es el que detalla a continuación: Tránsito vs. Polideportivo; Loma Negra vs. Bancarios; Obras vs. Sindicato; Comercio vs. Aoma; Hípico vs. Policía y a última hora se enfrentarán La Bio vs. Técnica. Cabe destacar que al cierre de esta edición se completaba la octava fecha que había sido suspendida por las condiciones climáticas. En este caso se producía los choque entre Hípico vs. Polideportivo; Policía vs. Técnica; Comercio vs. Bancarios y Loma Negra vs. Los Panaderos. l