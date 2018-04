El Torneo Omar Díaz continuará mañana con el séptimo capítulo

13/04/2018 - El Torneo Apertura, que lleva el nombre de Omar Díaz, continuará mañana con el séptimo capítulo, informó la Asociación de Futbolistas Amateurs. El partido más importante será el que protagonizarán Rabenar y Amigos Cacho Luna, puntero y escolta de la C50. Programa En Asociación Nº 1: cancha Nº 1, Gimnasio Córdoba vs. Sitravise/ Ipvu (C50) y Playa 38 vs. Mis Nietitos (C55); cancha Nº 2, Campeones del 28 vs. San Carlos (C50) y Hotel Savoy vs. Puente Alsina (C50). En Club Banco Provincia: Súper Colón vs. Saravah (C50) y Banco Provincia B vs. Maestros (C55). En Logística: Lubricentro vs. San Roque (C55) y Expreso San Nicolás vs. Zanjón (C50). En San Isidro: Villa Hortencia vs. Lagartos Malvinas (C50) y Loreto Unidos vs. Almirante Brown (C50). En Defensores de Forres: 16.30, Rabenar vs. Amigos Cacho Luna (C50). En Ingenieros: 17, Técnicos vs. Unse (C50). La sexta fecha arrojó los siguientes resultados: zona A, Hotel Savoy 0, Expreso San Nicolás 3; Puente Alsina 1, Loreto Unidos 1; Súper Colón 2, Almirante Brown 1; zona B, Sitravise/Ipvu 3, Villa Hor tencia 1; Amigos Cacho Luna 5, Lag. Malvinas 0; Gimnasio Córdoba 3, Mis Nietitos 1.l