Un sábado de acción en las tres categorías

13/04/2018 - Mañana se jugará una nueva fecha del torneo que se desarrolla en el Complejo Santa María. Senior: 14.20, Los Turcos vs. Yanasus y Tramma vs. El Proveedor; 15.40, Bebedores FC vs. Los Mattar, Maco FC vs. La Logia FC, G80 vs. FC Mandaos, Viejos Amigos vs. CA Talle S, América FC vs. Olmedo +7 y Santa María vs. Nieri; 17, Praga vs. Los Pichones de BP, 3D Computación vs. La Davis FC y Chachapuma FC vs. Tercer Pasaje. Maxijunior: 14.20, Barrio Sáenz Peña vs. NAB, Club Amigos Picheros vs. Viejos Amigos, LBP vs. Messiánicos, Autonomía FC vs. El Colo FC, Cronos vs. Kechap FC y Premium Cars vs. La Eskina; 15.40, Ceneri vs. Siempre al 10, El Portal Cósmico FC vs. El Tatú y La Sampdoria FC vs. Los Gauchos; 17, Corte de Miércoles vs. El Esteko FC, Sensey vs. Fluminense, Perfil Bajo vs. Los de Siempre y Paloma FC vs. SemenUp. Junior: 14.20, El Atlético vs. Autonomía Jrs., Gasoliva vs. Atlético Mariano FC, Sanfra FC vs. Vagancia FC y Wolfsburgo vs. La Roma; 15.40, Pukará Jrs. vs. Ciudad FC; 17, El City vs. La Toma FC, Fecha FC vs. Arsenal FC, Plastiferro vs. Los Pibes Tuc, Pibex FC vs. Los Pibes y Villa Yocca vs. LSV.l