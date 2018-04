Luego de la postergación obligada, el sexto acto se disputará mañana

13/04/2018 - Después de la suspención obligada, a consecuencia de las constantes lluvias registradas durante el pasado fin de semana, en la capital de los santiagueños, este sábado volverá la acción en el predio de El Potrerito. En esta ocasión se jugará el sexto capítulo del campeonato Apertura, como estaba dispuesto anteriormente por la organización. En la misma, se destaca el duelo que protagonizarán Cacheteo con Coca ante La Alvarado Stone, en el primer turno de la cancha 4. Los partidos jugados en el primer turno, tendrán inicio a las 14.20, con 15 minutos de tolerancia. El programa completo de la fecha, es el siguiente. Cartelera Cancha 1: All Boys vs. Necochea; La 25 vs. Atlas; Sacachispas vs. Quilmes. Cancha 2: Napoli Black vs. Manzana 6; Francisco de Victoria vs. El Puente 16. Cancha 3: Villa las Delicias vs. Club 10; Mailín vs. Telefónicos 16; Málaga FC vs. Maco. Cancha 4: Cacheteao con Coca vs. La Alvarado Stone; Tiendas Tukys vs. Jorge Newbery; Peluquería Nano vs. Shunko. Cancha 5: Barrio Juramento vs. Racing; La Andes vs. Los Potreros; Jp del 7C vs. Rhogar. Cancha 6: S23 vs. Villa Alem; Los Coyotes vs. Colón Gomas. Cancha 7: O’Globo Megacotillón vs. Messina FC; Real Madrid vs. Los Pibes de la 11. Cancha 8: Los Pibes vs. Niupi FC; Bayer Munich vs. Warriors; Coesa FC vs. 22 y Medio. 