Profesores Montero y Brima quieren quedarse con el trofeo de la primera competencia oficial

13/04/2018 - Mañana se conocerá a nuevo campeón de la Liga de Los Profesional, cuando se disputen los partidos finales de cada competencia, además de la segunda fecha del Apertura, la cual se jugará de la siguiente manera. Cancha 1: Semillería Rossi vs. Bertolotti (Final Copa Bronce); Kinesiólogos vs. Ciudad Satélite (3ª puesto copa Oro); Nueva Chicago vs. Deportivo Cristal. Cancha 2: La Esquina vs. Metalúrgica Dorrego (Final Copa Plata) 14; Profesores Montero vs. Brima (Final Copa Oro); Abogados Cat vs. Deport. Cancha 3: Contadores vs. La Pachanga; Lex Doctor vs. La San Juan; La 59 vs. La Gloriosa. Cancha 4; Pucará. vs. La Estafeta; Intocables vs. José Ignacio; Ramón Carrillo vs. La Alvarado. Cancha 6: Abogados Topos vs. Reserva 14; Valencia vs. Chelsea; Abogados Cuervos vs. Norcen. Cancha 7: Bastianos vs. Deportivo JJ; Napoli vs. Fútbol y Amistad; Hampones vs. Aesya