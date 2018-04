Ateneo Ejército Argentino visita a El Tony en uno de los encuentros destacados de la cuarta fecha

13/04/2018 - El próximo domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura “Abel Soria” que organiza al Círculo de Futbolistas Veteranos, donde El Tony jugará ante Ateneo Ejército Argentino. Esta nueva jornada, tendrá inicio a las 9, con 30 minutos de tolerancia. En cancha de Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Remises Mar del Plata. En Gremio Municipal: Ima Construcciones/ Casa Olga vs. Gremio Municipal. Zona B. En cancha de Infantería: Cuinfase vs. Abogados. En El Rincón: El Tony vs. Ateneo Ejercito Argentino. Interzonal. En Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Eroplast. 